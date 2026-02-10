高雄味上桌迎新年 賴瑞隆攜議員參選人化身「港都大廚」行銷在地年菜

高雄市長參選人賴瑞隆與六位市議員參選人推出《港都大廚－在地高雄味大會師》影片跟民眾拜年（朱窈慧翻攝）





農曆新年前夕，高雄市長參選人賴瑞隆與六位市議員參選人推出系列影片《港都大廚－在地高雄味大會師》，以「年菜」為主題，邀集來自不同選區的參選人親自下廚，端出最具地方特色的料理，透過飲食行銷高雄多元文化與年節情感。





影片中，每位參選人各自準備一道最能代表選區記憶與生活風景的家常菜，並在限定時間內完成料理。賴瑞隆則化身主廚評審，全程陪同料理、試吃點評，強調料理不只是美味，更承載地方故事與家鄉溫度。





第三選區議員參選人蔡秉璁端出岡山知名的沙茶羊肉，分享羊肉料理不僅快速上桌，也象徵補足體力、持續為地方打拚。他也提到，忙碌之餘仍希望親手為家人準備一餐，是最平凡卻珍貴的幸福。

第四選區議員參選人尹立選擇具有眷村年味的「棗餑餑」，象徵早發、平安與團圓；料理過程中，太太萬歲少女也一同入鏡。尹立表示，左營、楠梓長期是多元文化交會之地，期盼持續推動共融城市。





同樣來自第四選區的黃偵琳則以「照燒金針菇肉捲」分享職業婦女的日常料理經驗，強調簡單快速也能兼顧營養與溫度，正如她一步一腳印服務市民的初心。





第九選區議員參選人蘇致榮帶來象徵「生財包財」的生菜蝦鬆，回憶鳳山年節時全家動手、鄰里往來的熱鬧情景，並展現熟練廚藝，分享自小培養的生活能力。





第十選區議員參選人黃敬雅準備鮮魚豆腐湯，取材自前鎮漁港的新鮮漁獲。





第十一選區議員參選人洪村銘則以大寮紅豆與林園湯圓完成紅豆湯圓，象徵團圓圓滿，在最後關頭從容完成料理，獲賴瑞隆稱讚「很有他的節奏」。





賴瑞隆表示，高雄38個行政區各有獨特風味，從農村、漁港到眷村與市場，共同構成豐富的港都飲食文化，也邀請市民年節期間多選用在地食材，把高雄的好味道端上餐桌。





《港都大廚－在地高雄味大會師》系列影片已於9日推出前導預告，並將自10日起連續發布。

