高雄和春技術學院停辦！3萬坪校產拍賣底價狂降1.13億

高雄和春技術學院是女星邵雨薇與歌手梁文音的母校，不過面臨少子化危機，已於2023年5月10日正式停辦，本月16日又傳出龐大校產問題，根據台灣金融資產服務網頁顯示，公開標售的旗山區校區約3萬坪土地底價，從5.95億元狂降1.13億元改為4.82億元。

和春技術學院旗山區校區預計於2026年1月28日上午11時在高雄開標 。（圖／翻攝自台灣金融資產服務網頁）

根據《TVBS新聞網》報導，和春技術學院旗山區校區預計於2026年1月28日上午11時在高雄開標，主要販售共10筆土地與7筆建物，販售建物包括登增樓、行政大樓、靜園、沐春樓、如飴樓、開物軒、聿新樓、傳承樓，球場以及運動場等，底價為4.82億元。去年9月曾開出5億9589萬7933元，目前僅過4個月，底價就狂降1.13億元，改為4億8267萬7326元。

不過即使底價降低1.13億元，專家仍不看好。根據《NOWnews》報導，寬頻房訊發言人徐華辰分析，雖然價格大砍逾億元，但「山坡地保育區」與「特定目的事業用地」的雙重枷鎖，是最大抗性。他指出，這類土地若要變更用途，不僅需符合嚴格的水土保持規範，建蔽率與容積率也需重新計算，且公告現值每平方公尺僅約200元，土地潛在價值受限，直言「除非是有特殊自用需求的買方，否則要順利標出去的可能性不高。」

