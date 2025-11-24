高雄咖啡節人氣爆棚 兩天吸引超過五萬人

高市府觀光局主辦之「二○二五高雄咖啡節」於十一月廿二、廿三日在凹子底公園飄香登場，今年集結六十間咖啡、美食甜點品牌與神農市集小農店家八十攤，總共一百四十間攤位共襄盛舉，加上「好咖雲集」，多位高雄世界冠軍咖啡師、金牌名店加持，兩天活動吸引超過五萬名民眾到場品嘗咖啡；不僅咖啡飲品、精品咖啡豆、麵包、甜點等買氣超旺，更直接帶動神農市集業績，整體銷售較上一季成長近三成，活動人潮也與鄰近的演唱會相互呼應加乘，幅射至巨蛋、義享與美術館周邊商圈。(見圖)

觀光局今(廿四)日說明，高雄咖啡節邁入第二屆，已展現亮眼觀光效益，不僅作為推廣在地特色咖啡產業、活絡商圈經濟的平台，更要成為一張具獨特香氣的「高雄城市名片」，吸引國內外觀光客，深度體驗高雄的咖啡文化與生活風格，進而成為城市行銷的重要亮點之一。

觀光局高閔琳局長表示，咖啡已是現代人日常生活當中、每一天早晨開始，不可或缺的重要存在；咖啡產業不僅象徵品味與生活美學，更代表城市文化厚度的累積。近年不只是老饕、咖啡迷，「跑咖」也成為年輕朋友喜歡的旅遊方式，透過造訪每一家特色咖啡館，進一步探索城市的山區海角各個角落。二○二五高雄咖啡節以「職人手作、咖啡文化、美感生活」為策展核心，結合風格咖啡品牌與神農市集小農展售，兩日吸引超過五萬名民眾參與，超過上屆盛況，多家咖啡品牌預先準備二至三倍貨量，仍不足以應付川流不息的人潮，許多名店早早完售，整體業績提升三至四成。特別感謝「高雄市咖啡茶品產業推廣協會」協助邀請高雄咖啡職人與優質店家，使本屆咖啡節不僅冠軍雲集、含金量十足，更規劃多場咖啡講座，從專業角度分享咖啡產業分布、藝術美學與烘焙知識，帶領咖啡饕客及民眾，深入瞭解咖啡產業知識，也藉此推廣高雄優質的咖啡文化。

台灣首位獲得世界SCAE（Speciality Coffee Association of Europe）文憑的咖啡專家，愛奇諾直火烘焙製造所創辦人黃柏勳提到，很開心能參與本屆高雄咖啡節，為讓更多人感受咖啡風味的細緻層次，特別推出包含三款不同風味的「Shot風味杯」，民眾可依盒上風味資訊循序品嚐，進而辨識每款咖啡獨有的香氣與特色，希望透過這次活動，讓大家更輕鬆走進咖啡世界。二○一四WCRC世界盃咖啡烘豆冠軍得主賴昱權指出，咖啡節是最佳的充電機會，看到大家品嘗咖啡後的滿足，那份感動比世界冠軍的獎盃更真實。來自桃源區的漓咖啡說，特別感謝觀光局推動咖啡節，讓山城咖啡能走出部落，直接與城市對話，每一杯被品嚐的咖啡，都是對原鄉最大的肯定，也歡迎更多人循著咖啡香氣，造訪我們的家鄉桃源，親身感受山林間的慢活與美好！

觀光局強調，期盼透過「高雄咖啡節」推廣高雄在地咖啡品牌與特色店家，展現高雄城市的觀光新魅力，更進一步關注並支持高雄原鄉及城市咖啡文化；而茂林、桃源、那瑪夏三個原鄉的咖啡館，均以在地建築語彙塑造特色，每一間都值得親自造訪，不僅能品嚐到擁有獨特風土的極品咖啡，更能感受原住民部落熱情款待的文化氛圍。此外，十二月的高雄也是精彩不斷，規劃「野趣東高雄-杉林場」、「高雄聖誕生活節」及卡司堅強的「高雄夢時代跨年晚會」等，誠摯邀請海內外遊客與民眾，歲末年終一起到高雄歡度美好時刻。

更多高雄觀光活動資訊，請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。