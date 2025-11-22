高雄咖啡節人氣爆棚 吸3萬人聞香朝聖
〔記者葛祐豪／高雄報導〕第二屆「2025高雄咖啡節」今天(22日)下午於凹子底森林公園登場，網羅60攤精品咖啡與特色甜點品牌，現場咖啡香氣四溢，首日吸引超過3萬人聞香朝聖!明天(23日)還有一天活動，時間從下午3點到9點。
活動規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育，開幕儀式由原民熱情的六龜區「尿布樂團」開場，市長陳其邁更聞香而來，驚喜現身咖啡市集，親自體驗香醇的原鄉精品咖啡。
高市府祕書長郭添貴指出，高雄的咖啡種植面積約80公頃，位居全台第四，主要集中在茂林、桃源、那瑪夏等三個原鄉區，品質絕對不輸台灣其他產區；而高雄更孕育出許多世界咖啡杯測冠軍，此次高雄咖啡節含金量破表，特別邀請多位在咖啡國際賽事榮獲冠軍金牌的咖啡職人到場交流。
高市觀光局長高閔琳表示，高雄從「大港閱冰」、「高雄奶茶節」、「鹹酥雞嘉年華」到「高雄咖啡節」，將美食魅力轉化為高雄獨特的城市特色，第二屆「高雄咖啡節」除邀請60攤咖啡相關攤位展售外，並安排許多金牌冠軍出攤，也積極推廣高雄三原鄉部落咖啡，透過完整的自產自銷模式，從種植、烘焙到沖煮，確保每杯咖啡都極致新鮮。
佛光山佛陀紀念館今天也到場宣傳，明年佛光山第二屆「三好盃咖啡沖煮賽」，將於2月27至3月1日在佛光山法寶堂接續登場，歡迎民眾前往感受咖啡文化。
高雄咖啡節結合農業局「神農市集」共同舉辦，舞台區安排「一山沐咖啡屋」帶來咖啡食農教育，分享咖啡豆烘焙與口感等特色，及3D立體拉花達人「My cofi」張桂芳，示範將濃郁奶泡當畫布，創造生動立體圖案，首日吸引超過3萬人聞香朝聖。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
高雄3區車道瘦身同步啟動 改善交通黑點拆除行人地獄
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
15年期滿10倍奉還!81年前養老保險單曝光
其他人也在看
影／利用晚上睡覺時洗腎 年輕洗腎女選腹膜透析
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】43歲住埔心鄉的黃女士在3個月前因天旋地轉的頭暈，到衛福部彰化醫院急診，經互傳媒 ・ 1 天前
靜思書軒小志工 茶湯甘味溯源之旅
板橋靜思書軒的小志工與家長走出城市，走進三義茶園，展開一場與自然對話的生態之旅。此次活動由茶園主人、慈濟志工吳文忠，特別為孩子們量身規畫一堂「茶園生態課」，透過觀察與體驗，學習土地與茶樹之間的深刻...大愛電視 ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》台東體中搭上8強末班車！ 曾睿豪擁有「中指魔球」目標職棒
中信盃黑豹旗16強賽今天進行最終戰，台東體中以9比3大勝興大附農挺進8強，賽後總教練陳峰岳表示，曾睿豪是球隊主力投手，從桃園回到台東體中，他有把場面控制住，球隊也有靠腳程跟長打串連，幫助球隊贏球。曾睿豪透露自己到國中都還是在桃園打球，但故鄉在台東，也算是返鄉打球。TSNA ・ 18 小時前
旗山造勢 林岱樺：高雄不是檢調決定 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左）投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山舉行造勢活動，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 14 小時前
踩進邱議瑩大本營！林岱樺：高雄每寸土地都是市民的本命區
民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺今天（22日）挺進旗山造勢，被認為是踩進對手、綠委邱議瑩的本命區。對於為何選在旗山造勢，林岱樺表示，哪裡最困苦，她就從哪裡開始，高雄市的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉。中天新聞網 ・ 14 小時前
法推崇臺灣韌性 我願攜手反制假訊息
記者郭曉蓓／臺北報導 針對法國總統馬克宏公開推崇臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，並提及值得法國借鏡，外交部昨日表示感謝，指出臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威青年日報 ・ 10 小時前
義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。中央社 ・ 1 天前
藍毘尼慈濟園區興建中 落實佛教新願景
在佛陀誕生的故鄉──尼泊爾藍毘尼，一項跨越國界的大願正悄悄成形。藍毘尼慈濟園區，自今年四月底動工以來，在酷暑與雨季的嚴酷挑戰下，正一點一滴拔地而起。預計明年四月啟用，帶您來看目前園區最新的樣貌。 ...大愛電視 ・ 14 小時前
金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝
第62屆金馬獎於今（11/22）揭曉，范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，因拍戲無法到場，由導演張吉安代領。范冰冰透過連線向金馬執委會致謝，並感謝導演長期的信任，她表示《地母》中的角色對她而言不僅是外型改造，更是深刻的心靈共振。太報 ・ 10 小時前
23日白天回暖 24日入夜北部轉濕涼
（中央社記者黃巧雯台北22日電）氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴；24日晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計25日晚間至26日清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。中央社 ・ 16 小時前
非洲豬瘟道歉才兩週!盧秀燕改口訴委屈 議員打臉「敢講不敢聽」
台中市10月22日爆非洲豬瘟疫情，市府防疫作為荒腔走板，市長盧秀燕兩週前才公開道歉，昨（21日）在議會答詢卻改曝「委屈」，稱非洲豬瘟是中市「主動送驗」、「我們很認真把問題找出來卻被罵到臭頭」；多名議員痛批她又甩鍋、攬功，企圖洗白，道歉全是假，「她敢講我還真的不敢聽」；盧秀燕被詢問此事，低調不願多回應自由時報 ・ 12 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 15 小時前
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
高雄咖啡節登場 專業品牌冠軍齊聚
記者古可絜／高雄報導 2025高雄咖啡節今明（22、23）兩日在凹子底公園登場，現場匯集60攤職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點品牌，並規劃金牌大師講座、青年日報 ・ 1 天前
林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了
林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前
2025高雄咖啡節60攤登場 人氣爆棚首日吸引3萬人聞香而來
鍾和風/高雄報導 全台咖啡迷看過來！第二屆「2025高雄咖啡節」今（22）日於凹子底森林公園盛大登場。 ...銳傳媒 ・ 19 小時前
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
奈及利亞又傳綁架案！ 槍手凌晨闖校園擄走227名師生
綜合陸媒報導，奈及利亞基督教協會表示，武裝份子從聖瑪麗學校（St. Mary's School）綁走了215名學童及12名教師。該協會尼日州分會發言人阿托里（Daniel Atori）表示，協會正在與政府及安全機構合作，並與學童的父母會面，確保孩子能獲救並平安返回。警方指出，安全部門已抵...CTWANT ・ 20 小時前
金馬62／最佳劇情片：大濛
第62屆金馬獎最佳劇情片沒有懸念，有陳玉勳執導的《大濛》摘下。《大濛》另外摘下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。中央廣播電台 ・ 11 小時前
陳其邁還沒領「普發1萬」 透露這樣規劃
政府普發1萬現金，高雄要如何吸引各地民眾來消費？市議員李雅靜今（21日）於議會總質詢時詢問市長陳其邁，相較其他縣市如台中、台南都有加碼活動，目前市府無作為、一片靜悄悄；對此，陳其邁強調市府會於農曆過年前妥適規劃，他也透露自己還沒領1萬，「領到會捐給慈善團體！」自由時報 ・ 1 天前