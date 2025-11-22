高雄咖啡節人氣爆棚 吸3萬人聞香朝聖

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第二屆「2025高雄咖啡節」今天(22日)下午於凹子底森林公園登場，網羅60攤精品咖啡與特色甜點品牌，現場咖啡香氣四溢，首日吸引超過3萬人聞香朝聖!明天(23日)還有一天活動，時間從下午3點到9點。

活動規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育，開幕儀式由原民熱情的六龜區「尿布樂團」開場，市長陳其邁更聞香而來，驚喜現身咖啡市集，親自體驗香醇的原鄉精品咖啡。

高市府祕書長郭添貴指出，高雄的咖啡種植面積約80公頃，位居全台第四，主要集中在茂林、桃源、那瑪夏等三個原鄉區，品質絕對不輸台灣其他產區；而高雄更孕育出許多世界咖啡杯測冠軍，此次高雄咖啡節含金量破表，特別邀請多位在咖啡國際賽事榮獲冠軍金牌的咖啡職人到場交流。

高市觀光局長高閔琳表示，高雄從「大港閱冰」、「高雄奶茶節」、「鹹酥雞嘉年華」到「高雄咖啡節」，將美食魅力轉化為高雄獨特的城市特色，第二屆「高雄咖啡節」除邀請60攤咖啡相關攤位展售外，並安排許多金牌冠軍出攤，也積極推廣高雄三原鄉部落咖啡，透過完整的自產自銷模式，從種植、烘焙到沖煮，確保每杯咖啡都極致新鮮。

佛光山佛陀紀念館今天也到場宣傳，明年佛光山第二屆「三好盃咖啡沖煮賽」，將於2月27至3月1日在佛光山法寶堂接續登場，歡迎民眾前往感受咖啡文化。

高雄咖啡節結合農業局「神農市集」共同舉辦，舞台區安排「一山沐咖啡屋」帶來咖啡食農教育，分享咖啡豆烘焙與口感等特色，及3D立體拉花達人「My cofi」張桂芳，示範將濃郁奶泡當畫布，創造生動立體圖案，首日吸引超過3萬人聞香朝聖。

高雄咖啡節結合「神農市集」共同舉辦，首日吸引超過3萬人。(記者葛祐豪攝)

