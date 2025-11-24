高雄咖啡節刷新紀錄！冠軍咖啡師 +140 攤位引爆5萬人潮
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2025 高雄咖啡節」於 11 月 22、23 日在凹子底公園盛大登場，今年以更完整的品牌陣容與更強大的職人卡司吸引全台咖啡迷南下朝聖。活動集結 60 家風格咖啡、甜點與烘焙品牌，搭配神農市集小農展售共 140 個攤位，從精品咖啡豆、手沖飲品到麵包甜點，一次呈現高雄在地與全台咖啡文化的最新樣貌。兩日人潮突破 5 萬人，買氣強勁，不僅攤商備貨 2 至 3 倍仍頻頻完售，也帶動神農市集銷售較上一季成長近三成，活動熱度更擴散至鄰近巨蛋、義享與美術館商圈，展現咖啡節帶動城市觀光的亮眼成績。
▲世界烘焙冠軍高雄「握咖啡」與在地酒廠「鴻興製酒」合作生產咖啡蘭姆酒，勇奪布魯塞爾世界烈酒競賽最高榮耀金獎。
觀光局長高閔琳表示，咖啡已是現代人生活文化不可或缺的一部分，而「跑咖」更成為年輕族群探索城市風格的重要方式。本屆咖啡節以「職人手作、咖啡文化、美感生活」為策展主軸，邀集多位世界冠軍咖啡師與高雄優質店家共同參與，在高雄市咖啡茶品產業推廣協會協助下，不僅提升活動專業度，更讓城市的咖啡魅力被更多國內外遊客看見。兩日上萬杯咖啡香氣四溢，許多品牌更是活動尚未結束便已完售，整體業績較上屆提升 3 至 4 成，充分展現高雄咖啡文化的深厚能量。
▲重量級咖啡專家齊聚，共同見證高雄咖啡產業榮耀時刻。左起依序為台灣首位獲得SCAE文憑的咖啡專家黃柏勳、2014 WCRC世界盃咖啡烘豆冠軍得主賴昱權以及高雄市咖啡茶品產業推廣協會理事長黃俊豪。高雄市議會副議長曾俊傑也特地前來品嚐高雄咖啡。
參展職人也分享參與感受。台灣首位取得 SCAE 世界文憑的黃柏勳，旗下品牌特別推出三款「Shot 風味杯」，讓民眾以最直接的方式體驗咖啡風味層次；2014 WCRC 世界烘豆冠軍賴昱權則表示，看見民眾品嘗咖啡後的滿足與笑容，比起世界冠軍獎盃更令人感動。此外，來自桃源區的「漓咖啡」也因咖啡節受到廣大矚目，強調每一杯被品嚐的咖啡，都是對原鄉咖啡文化最大的肯定，並邀請遊客循著香氣走進山林部落，感受桃源的故事與風土。
▲特色咖啡品牌齊聚高雄咖啡節，從精品手沖到創意調飲，完整呈現高雄咖啡城市的多元風貌。
高雄咖啡節更吸引許多外地遊客特別前來體驗。一位北部法國籍旅客盛讚高雄精品咖啡與法式甜點的水準；台中遊客則分享，為欣賞演唱會順道規劃高雄兩日遊，咖啡節讓行程更豐富、也更具城市特色。活動現場可見許多國內外學生、親子與旅客穿梭攤位，在舒適的天氣中體驗高雄的生活美學。
▲「2025高雄咖啡節」展現城市國際魅力，吸引來自瓜地馬拉、法國、日本等國際旅客共襄盛舉，感受高雄多元且友善的咖啡文化。
觀光局表示，高雄咖啡節不僅是城市品牌活動，更致力推廣原鄉到城市的咖啡文化鏈。茂林、桃源、那瑪夏三地的原鄉咖啡館都以在地文化創造獨特風味，值得遊客親訪探索。展望未來，高雄在 12 月仍有包括「野趣東高雄–杉林場」、高雄聖誕生活節及夢時代跨年晚會等精彩活動，邀請市民與旅客持續走入高雄，用味蕾與腳步感受城市的魅力。（圖╱高市府觀光局提供）
