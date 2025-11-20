高雄咖啡節活動周六登場 特色品牌與小農市集掀熱潮

高雄咖啡節活動，將於廿二日、廿三日在凹子底公園舉辦，觀光局邀請海內外旅客感受高雄的生活風景與美食魅力。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府觀光局廿日表示，高雄咖啡節活動，將於廿二日、廿三日在凹子底公園舉辦，邀請海內外旅客感受高雄的生活風景與美食魅力。

觀光局說，活動結合神農市集擴大辦理，集結超過一百四十家特色品牌，匯集職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點，再加上八十攤小農市集，共同打造兼具城市風味與旅遊吸引力的年度盛事。

觀光局進一步說，活動更邀請高雄出身的世界級金牌咖啡職人賴昱權、黃柏勳、黃俊豪、陳叡維到場，以講座與體驗活動，帶領民眾用五感探索咖啡魅力。活動適逢TWICE及伍佰在高雄開唱，也歡迎粉絲ONCE及伍佰迷先到咖啡市集享受美食，再前往世運主場館追星應援，享受充實又愉快的週末。

觀光局說明，本次規劃四場內容豐富的專業講座與體驗活動，邀請咖啡職人授課，從咖啡風味理解、直火烘焙秘訣、世界產區介紹，到咖啡藝術文化等主題，並搭配手沖、拉花與風味體驗，帶領民眾深度踏入咖啡世界。

觀光局提到，此外，茂林一山沐咖啡屋將進行咖啡食農教室，示範豆種辨識、發酵與烘焙差異；聞名海外的立體拉花達人老闆娘張桂芳，也將濃郁奶泡當作畫布，透過小湯勺和濃縮咖啡等工具，創造出生動的圖案，為活動增添亮點。