高雄咖啡節集結百餘攤 兩天活動逾五萬名捧場

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局主辦之高雄咖啡節於上週末在凹子底公園飄香登場，活動集結六十間咖啡、美食甜點品牌與神農市集小農店家八十攤，總共一百四十間攤位共襄盛舉，兩天活動吸引超過五萬名民眾到場品嘗咖啡。

觀光局說，不僅咖啡飲品、精品咖啡豆、麵包、甜點等買氣超旺，更直接帶動神農市集業績，整體銷售較上一季成長近三成，活動人潮也與鄰近的演唱會相互呼應加乘，幅射至巨蛋、義享與美術館周邊商圈。

觀光局進一步說，高雄咖啡節邁入第二屆，已展現亮眼觀光效益，不僅作為推廣在地特色咖啡產業、活絡商圈經濟的平台，更要成為一張具獨特香氣的高雄城市名片，吸引國內外觀光客，深度體驗高雄的咖啡文化與生活風格，進而成為城市行銷的重要亮點之一。

觀光局表示，感謝高雄市咖啡茶品產業推廣協會協助邀請高雄咖啡職人與優質店家，使本屆咖啡節不僅冠軍雲集、含金量十足，更規劃多場咖啡講座，從專業角度分享咖啡產業分布、藝術美學與烘焙知識，帶領咖啡饕客及民眾，深入瞭解咖啡產業知識，也藉此推廣高雄優質的咖啡文化。

觀光局補充，期盼透過高雄咖啡節推廣高雄在地咖啡品牌與特色店家，展現高雄城市的觀光新魅力，更進一步關注並支持高雄原鄉及城市咖啡文化；而茂林、桃源、那瑪夏三個原鄉的咖啡館，均以在地建築語彙塑造特色，每一間都值得親自造訪，不僅能品嚐到擁有獨特風土的極品咖啡，更能感受原住民部落熱情款待的文化氛圍。