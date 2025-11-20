高雄咖啡節11/22、23凹子底登場

▲ 「2025高雄咖啡節」將於11月22日、23日在凹子底公園舉辦，共達140 攤展售，涵蓋咖啡飲品、咖啡豆、器具、甜點、烘焙等多樣品項。（圖／高市府觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 高市府觀光局以「咖啡」為主題，將於11月22日、23日在凹子底公園，舉辦「2025高雄咖啡節」，集結超過140家特色品牌，匯集職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點，共同打造兼具城市風味與旅遊吸引力的年度盛事。

▲食農教室安排「My cofi」3D立體咖啡拉花展演。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局長高閔琳表示，今年咖啡節匯聚60家專業咖啡與甜點品牌，最大亮點就是冠軍級咖啡品牌齊聚，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡 Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測大師賽冠軍茂林「一山沐咖啡屋」、2023 高雄大港盃咖啡國際交流賽冠軍「E'Z Chocolat」，以及榮獲2025布魯塞爾世界烈酒大賽金獎的「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒等。另有來自高雄原鄉的13家特色咖啡店，以在地咖啡豆結合專業發酵與烘焙技術，呈現高雄山林獨有的風味，展現原鄉產地直送、低碳綠色消費的理念。

▲利用公共運輸前往會場品嘗咖啡，輕鬆又愉快。（圖／高市府觀光局提供）

觀光局說明，本次規劃 4 場內容豐富的專業講座與體驗活動，由金牌冠軍講師賴昱權、「艾奇諾直火烘焙廠」負責人黃柏勳、高雄市咖啡茶品產業推廣協會理事長黃俊豪，以及「神諭咖啡」創辦人陳叡維授課，從咖啡風味理解、直火烘焙秘訣、世界產區介紹，到咖啡藝術文化等主題，並搭配手沖、拉花與風味體驗，帶領民眾深度踏入咖啡世界。此外，茂林「一山沐咖啡屋」將進行咖啡食農教室，示範豆種辨識、發酵與烘焙差異；聞名海外的3D立體拉花達人「My cofi」老闆娘張桂芳，將濃郁奶泡當作畫布，透過小湯勺和濃縮咖啡等工具，創造出生動的圖案，為活動增添亮點。

觀光局補充，今年咖啡節與農業局神農市集共同辦理，共達140 攤展售，涵蓋咖啡飲品、咖啡豆、器具、甜點、烘焙等多樣品項，再加上80攤小農市集，預估吸引大量人潮。為避免交通壅塞，建議民眾多加利用大眾運輸，可搭捷運至「凹子底站」4號出口，或搭輕軌至「愛河之星站」，步行約6分鐘即達會場。

