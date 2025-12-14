高雄品味生活節駁二登場 青年創意推動山海共生

（中央社記者林巧璉高雄14日電）第4屆「品味生活節」今天邁入第2天，高雄市青年局說，今年主題為「高雄山海共生」，靈感來自柴山步道、旗津海岸等，透過展覽、表演，讓永續概念成親手參與的生活體驗。

「品味生活節」於13日、14日在駁二Pinway八號倉庫舉辦，包括活動主視覺裝飾都選用枯木、植物等材料，氛圍綠意盎然。青年局今天透過新聞稿表示，活動首日現場人潮絡繹不絕，瓶中花園微縮生態瓶、旗津海廢再生等永續手作課程相當受歡迎。

廣告 廣告

青年局長林楷軒昨日親自參與永續工作坊，並走訪市集攤位。他說，不少青年品牌特別關注山林、海洋等，現場與創作者交流創作過程，更了解他們如何把對環境的觀察，轉化為貼近日常的產品設計。

林楷軒表示，高雄的山海景觀不只是城市風景，更是青年創作的重要養分，透過品味生活節，讓自然紋理走進展覽、市集與音樂之中，民眾在逛市集、做手作的過程裡，就能直覺感受永續其實就存在生活每個細節，也期待更多青年加入，讓環境友善成為一種生活選擇。

青年局說明，市集區共有64組品牌共同參與，集結青年局立案輔導攤商、Pinway進駐品牌及亮點合作單位，從循環材料設計、無包裝生活提案到特色飲食，呈現多元永續樣貌。

此次活動邀請藝術團隊「豬腳跳舞」（Deka Dance）打造限定大型永續裝置活動拱門，也成為民眾打卡亮點。裝置以漂流木、廢棄布料、生鏽金屬等回收素材重組作品，結合山海地形、城市線條與再生意象，傳達「拒絕一次性娛樂成為新的廢棄物」的創作理念。

青年局表示，Pinway作為南部首座SDGs（永續發展目標）示範場域，將持續透過策展、教育與跨域合作推動永續創新，支持青年創意轉化為具社會影響力的行動。今日是活動最後一天，將有「高雄鼓道場」、「綠龍與他的大提琴」、台語創作「路邊食薏仁」等演出。（編輯：李淑華）1141214