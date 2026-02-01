高雄商家騎樓「柱子會尿尿」？警方說話了

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市前鎮區三多三路某商家在騎樓梁柱裝設水龍頭，昨晚疑似被竊，導致水流噴出超過半天，被網友形容「原來柱子也會尿尿」；警方獲報，已通知自來水公司協助商家止漏。

民眾發文指出，昨晚6點多，已看到漏水，直到半夜12點還在漏，按店家門鈴，無人應答，只能透過網路發文呼籲「不要讓水費爆掉了」。

熱心網友回應說「叫警察叔叔吧」、「不知道該怎麼做的一律1999」、「水龍頭被偷了，打給他們保全系統叫業主來看看」、「需要半夜水電工出發去幫他關水表嗎」，更有人形容「原來柱子也會尿尿」。

