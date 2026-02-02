高雄啟動工安巡檢 210處工地未發現重大缺失

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）春節將近，為提升建築工地防火安全並加強施工期間公共安全，高雄市工務局1月23日起啟動15樓以上在建工程工安專案巡檢，共完成巡檢210處工地，未發現重大工安缺失。

工務局1月23日起會同專業技師公會啟動高雄市15樓以上在建工程工安專案巡檢，共完成巡檢210處工地。此次巡檢針對建築工地現場施工安全及防火管理進行全面檢視。

工務局建築管理處今天新聞稿表示，巡檢過程中如發現缺失，均已當場要求限期改善；整體檢查結果顯示，多數工地施工管理情形尚屬良好，未發現重大工安缺失。

廣告 廣告

工務局指出，建築工地巡檢重點包含防火管理措施、防滑及墜落防護、施工動線安全、可燃物堆置情形，以及整體公共安全管理制度之落實情形，希望可以透過加強巡檢與輔導機制，降低工安事故發生風險。

工務局並表示，已函文通知高雄市營造業者及施工單位，務必依規定加強檢視各工地警示燈、鷹架、鷹架護網及建築材料堆置等安全設施。另工區圍籬、防塵網、鋼筋、砂石及模板等原物料，應妥善堆放並確實覆蓋，避免外露影響市容及環境衛生。

春節假期期間多數工地暫停施工，各項安全維護設施仍可能因強風或其他外力因素受損，工務局呼籲各建築工地負責人及營建業者，務必休假前再次全面確認各項安全措施是否完善，落實自主防災檢核。（編輯：李淑華）1150202