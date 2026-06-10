高雄啤酒音樂節開唱倒數 高爾宣、馬念先預告限定內容

記者王丹荷／綜合報導

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月3至5日在高雄夢時代前廣場登場，集結臺韓超強卡司輪番開唱，除了韓星陣容外，馬念先、U:NUS以及高爾宣OSN搶先預告將帶來限定內容，準備用最精采的演出點燃港都夜晚。

去年因颱風攪局，無奈與高雄啤酒音樂節擦肩而過的高爾宣，今年終於確定回歸舞台與歌迷相見。談到再次受邀演出，高爾宣表示：「去年因為颱風錯過大家，這次準備了和以往比較不一樣的組合！會有很特別的演出，也會唱新歌。」

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近年憑藉獨特音樂風格與幽默魅力圈粉無數的馬念先，可說是高雄啤酒音樂節的老朋友。談到一路見證啤酒節成長，他直言：「啤酒節愈辦愈大，請來的歌手愈來愈厲害。」今年除了參與音樂節演出外，他也正忙著準備個人專場演唱會，不過他特別強調「專場和啤酒節內容當然不一樣啊！」

男團U:NUS則迎來整體回歸的重要時刻。成員蔡承祐退伍後正式歸隊，這也將是U:NUS暌違4個月後，再度以完整陣容站上大型音樂節舞台，預告將帶來新專輯歌曲首波大型戶外舞台演出。談到回歸團體後的狀況，蔡承祐坦言：「畢竟4個月完全沒跟表演接觸，多少會退步一些，但退伍後我也積極練舞和練唱，才又找回跟大家的感覺。」其他團員則笑說，其實中間錄音工作還是常常碰面，「生疏倒不至於，不過真的很久沒有一起表演了。」

（未成年請勿飲酒 酒後請勿開車）

高爾宣將在高雄啤酒音樂節舞台與歌迷相見。（寬寬整合提供）

馬念先已是高雄啤酒音樂節的老朋友。（寬寬整合提供）

U:NU將以完整陣容站上高雄啤酒音樂節舞台。（寬寬整合提供）