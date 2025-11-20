高雄喜迎TWICE！翰林茶館「星光藍珍奶」寵粉免費喝 10餐酒館推應援特調

迎接韓國女團TWICE，高雄18日起知名地標換上藍燈應援；大港橋打上字幕。讀者提供



韓國大勢女團TWICE本週末將於高雄開唱，不少粉絲已經準備好享受一場藍色音樂盛宴。11月22、23日兩天持TWICE演唱會門票或應援物者，可以至全省翰林茶館兌換限定新品「星光藍珍珠奶茶」；另外高雄福華飯店SMILE ONE精緻涮涮鍋，也是持演唱會門票，著藍色系服裝，送肉品一盤。另外，10家高雄餐酒館都推出限定特調，讓粉絲能夠充分享受TWICE魅力。

高雄市近日街頭充滿TWICE藍色元素，更隨處可見TWICE應援看板，高雄捷運更是TWICE音樂加持，讓乘客隨時感受TWICE魅力。

翰林茶館表示，即日起推出全新夢幻飲品「星光藍珍珠奶茶」，11月30日前購買還可享外帶半價優惠。另外，11月22、23日適逢TWICE演唱會，凡持演唱會門票或應援物即可免費兌換，送完為止。

出高鐵左營站進入捷運左營站，即可看到TWICE看板。讀者提供

翰林茶館表示，「星光藍珍珠奶茶」是以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的藍紫色澤，搭配翰林茶館人氣飲品之一的珍珠烏龍奶茶，希望讓消費者在熟悉的風味中，也能感受到新鮮的驚喜與療癒感

TWICE將在高雄開唱，翰林茶館也推出限定茶款免費兌換。翻攝翰林茶館臉書

高雄福華大飯店也推出應援活動，這次推出全高雄最高的精緻涮涮鍋優惠應援，凡持TWICE演唱會門票，身著應援藍色系服裝到高雄福華飯店的「SMILE ONE精緻涮涮鍋」用餐打卡，即可免費獲贈肉品一盤。

今天捷運都可以聽到TWICE的歌聲和廣播談話。讀者提供

另外，高雄市政府經發局也攜手高雄知名餐酒館，包含双黄、南喃至嶼、埕拾參等共10家，在11月21日～11月30日期間特別推出以 TWICE 經典歌曲為靈感的「ALCOHOL FREE」，獨家設計了10 款應援特調飲品，酒吧並有獨家優惠，像是特調買一送一或是憑門票可免費兌換SHOT等活動。

