高雄單車族搭捷運注意！7站全日禁入、票價調整至80元

高雄捷運2月起，凱旋、美麗島站、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營、哈瑪星站「不開放腳踏車進出」，全線各站在上班日下午4點至晚上8點也不開放，票價微調至80元。高捷提供



高雄捷運自2月起調整腳踏車搭乘規定，凱旋、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營及哈瑪星等7站全日禁止進出，平日下午4點至8點全線禁入。其餘車站上班日僅上午9點至下午4點、晚上8點後開放，票價微調為80元。高捷表示，此舉為確保樞紐站及列車運作順暢，呼籲旅客配合選擇其他車站進出。

高雄捷運公司公告自2月1日起，腳踏車搭乘規定將全面調整，過去紅橘線各站及各時段均可攜帶一般腳踏車進出，每人單趟收費60元（原價100元），旅客需在服務台購票並由人員驗票後進出，腳踏車尺寸限定為高120公分、長180公分、寬70公分以下，須停放於第一節車廂的前四個車門區域，每車門僅能停一輛，且旅客需隨時扶穩，禁止佔用無障礙空間。

新規定將禁止腳踏車進出的車站包括R6凱旋、美麗島、R11高雄車站、R13凹子底、R14巨蛋、R16左營及O1哈瑪星，其餘車站在上班日則僅於上午9點至下午4點及晚上8點後開放，假日全日可進出，特殊節日另行公告，此外，腳踏車票價微調至80元（原價100元）。

高捷公司指出，此次調整主要考量人潮密集的樞紐站及輕軌轉乘站，平日下午4點至8點為通勤尖峰時段，腳踏車進出車廂恐影響行車安全及動線順暢，因此才做出限制，盼旅客配合，選擇其他車站進出捷運。

此外，高捷提醒，攜帶腳踏車的旅客應遵守尺寸及停放規定，保持車不離身，禁止將腳踏車單獨停放或占用無障礙空間，確保自身及其他乘客安全。高捷強調，此舉旨在兼顧多元運具共存及旅客安全，保障車廂空間使用順暢，也呼籲民眾配合新規定，以免影響通勤體驗。

