高雄噪音血案二審開庭 鬼鄰吳龍滿冷血辯護！竟堅傳目擊稚子作證

高雄惡鄰吳龍滿因不滿樓上羅姓夫妻噪音，2023年9月持刀闖入其家，當著2名稚子面狠砍夫妻致死，一審遭判2死刑。檢方職權上訴二審，高雄高分院今（12/15）開庭，吳龍滿冷血否認犯行，庭前堅喚目擊2稚童作證，引發家屬怒斥，2童接傳票後情緒崩潰，經醫師評估不宜出庭作罷；合議庭11點多辯論終結，定明年1月14日上午視訊宣判。

高雄市苓雅區武廟路某大樓2023年9月15日上午發生震驚社會的殘忍兇殺案。惡鄰吳龍滿（當時64歲）疑不滿樓上羅姓夫妻（羅男36歲、蔡女35歲）一家噪音，持水果刀闖入羅家。

當時蔡女正帶2名稚子（一國小、一幼稚園）準備出門上學，小孩開門後，吳男衝進客廳，先刺蔡女5刀致肺、肝重創死亡；隨後進主臥，不顧稚子在場，刺熟睡羅男胸腹8刀當場死亡，2人全程目睹父母慘死，成唯二目擊證人。

吳龍滿行兇後騎機車逃逸，沿途丟棄血衣滅證，警方循線在屏東枋寮逮捕。吳男全程否認犯行，一審行使緘默權，甚至當庭嗆被害人家屬「你更該死」。高雄地院依2個殺人罪判吳死刑、褫奪公權終身，吳放棄上訴，檢方職權上訴二審。

高雄高分院今日上午開庭，吳龍滿態度冷靜，質疑2幼童證詞，聲請傳喚出庭，稱「小孩說的都是真的？我要求傳2人過來」。蔡女父親當庭反駁，指小孩目睹父母死亡，搬至外縣市2年仍無法平復，上課被同學指點，大人都難承受，何況孩子，講到一半哽咽，一旁妻子啜泣。

蔡父律師痛斥吳不僅殺害2幼子父母，還堅持傳喚目擊孩子，意圖「心理上再殺害」他們，毫無悔意、態度惡劣。2幼童現於台北就醫，接傳票後身心不穩，經醫師評估不適合出庭，法官諭知不再傳喚。

法院傳訊吳妻兒了解生活狀況作為量刑參考，但2人未出庭，吳繼續無罪答辯，稱警方錄音剪接；律師辯稱吳未殺害在場幼童，顯示有悲憫，若有罪應判輕刑。

檢方及家屬律師堅持求死。合議庭審判長孫啟強宣布無需調查其他證據，辯論終結，訂2026年1月14日上午視訊宣判，續押吳於看守所。

