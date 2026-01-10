高雄四口民宅一氧化碳中毒! 媽媽強忍不適求救送醫

南部中心／綜合報導

高雄鼓山區一棟住宅大樓，一家4口發生一氧化碳中毒意外，還好當下媽媽忍著頭暈，打電話報了警，警消到場發現，這一戶將室外型熱水器，裝在陽台，寒流期間，疑似天氣冷，窗戶緊閉，熱水器燃燒不完全，產生一氧化碳，還好及時將四人送醫，沒有大礙。





一家四口一氧化碳中毒，陸續被抬上擔架送醫。（圖／翻攝畫面）





救護車十萬火急，趕到一棟住宅大樓，這裡傳出一家四口一氧化碳中毒，陸續被抬上擔架送醫。大樓住戶：「有人一氧化碳中毒，有救護車聲音很大聲，還有消防車。」「洗澡窗子什麼都關著還怎麼樣，我不知道。」

8號上午7點多，一對20多歲的夫妻，準備叫2名年幼兒子起床，卻發現兄弟兩人昏迷不醒，隨後連家長也開始出現暈眩症狀，媽媽忍著身體不適，報警求救，還好救護車及時趕到。

高市消防中華分隊小隊長張智淵：「皆意識清楚頭暈，由救護人員處置後送醫。」大樓住戶：「我不曉得是哪一戶住戶，我熱水器沒有裝在裡面，都裝在外面。」





室外型熱水器須保持陽台通風。（圖／民視新聞）





警消調查，發現住戶將室外型熱水器，安裝在陽台室內空間，寒流期間，疑似天冷把陽台窗戶緊閉，洗澡時，因為通風不良，熱水器燃燒不完全，產生的一氧化碳無法排出，累積後又回流屋內，由於兩名小孩的房間最靠近陽台，因此首當其衝受到影響。

熱水器業者：「冬天要把窗戶關起來，必須要裝這種強制排氣的，把廢氣排出去外面，但是排出去外面，你如果沒把窗戶關起來，風吹進來廢氣又更大。」

熱水器業者說，室外型熱水器，燃燒空氣與排氣，都仰賴室外環境，一旦安裝位置不當，或通風受阻，就可能產生致命危險，即使天氣再寒冷，仍須保持陽台通風，幸好這回及時通報，才讓一家四口成功脫險。





