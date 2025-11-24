高雄四大場館齊開唱 兩日湧入近18萬粉絲

高雄再度展現「演唱會之都」能量，繼演唱會應援燈光引起話題，演唱會效益也持續發酵；周末兩日四大場館同步舉辦演唱活動，包括TWICE、伍佰、孫淑媚、國立台灣交響樂團演出等，依據信令統計，有將近18萬人次粉絲湧入。「交通運輸」運量也在多點開唱創下亮眼紀錄，高雄捷運廿二日全日運量高達三十五萬人次，為今年最高紀錄。顯示高雄具備多場大型活動的高承載能力，高市府也強調持續打造友善演唱會城市，歡迎更多國內外藝人將高雄列為首選。(見圖)

高市府今(廿四)日說明，高雄具備各類型大中小型規模的場館，得以服務更多元類型的演出活動，還有完整的交通系統，讓民眾透過大眾運輸系統就能抵達各個場館，加上港灣城市氛圍獨特的優勢，已成為亞洲具指標性的演唱會城市；無論是流行音樂、交響樂、或國際性巡迴演出，高雄皆能提供完善的場館、行政協助和城市應援等服務，未來高雄也將持續與各主辦單位合作，提供更友善及效率的演出環境。

高雄市長陳其邁表示，這個假期高雄活動遍佈城市各角落，高市府與主辦單位精心規劃城市應援活動吸引歌迷造訪高雄，面臨四大場館同日開唱的滿載壓力，高市府也透過智慧交通運輸系統，由捷運、公車、台鐵、高鐵與接駁系統同步監控與彈性調度交通管制與人流控管外，此外也同步推出夜市商圈券等；我們也都有加派市府同仁來全力服務歌迷，希望他們在高雄都會有一個非常愉快的假期。

陳其邁於廿二日晚間前往世運主場館視察場館及疏運狀況，提到過去高市府面臨五月天、阿妹及大港開唱同日活動也曾帶來十萬人次的「壓力測試」，而這次TWICE首日就吸引場內外超過六.八萬名ONCE熱情參與，其中，世運站受TWICE演唱會帶動，單站更湧入四.一萬人次，透過智慧交通運輸系統的控管，活動結束也順利於一小時三十分內完成疏散。