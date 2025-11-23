高雄四大場館齊開唱 捷運單日運量再創新高35萬人次

世運主場館TWICE世界巡迴演唱會。 圖：Live Nation Taiwan提供

[Newtalk新聞] 本周末高雄再度展現「演唱會之都」的高能量，繼應援燈光引發話題，演唱會效益也持續發酵。除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，伍佰、孫淑媚則在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手獻藝，吸引大量歌迷參與，世運主場館場內外即時人數達6.8萬人。依據信令統計，22-23兩日有將近18萬人次粉絲，「交通運輸」運量也在多點開唱創下亮眼紀錄，高雄捷運昨天全日運量高達35萬人次，創下今年最高紀錄，顯示高雄具備多場大型活動的高承載能力。市府也強調持續打造友善演唱會城市，歡迎更多國內外藝人將高雄列為首選。

高雄市長陳其邁表示，這個假期高雄活動遍佈城市各角落，市府與主辦單位精心規劃城市應援活動吸引歌迷造訪高雄，面臨四大場館同日開唱的滿載壓力，市府也透過智慧交通運輸系統，由捷運、公車、台鐵、高鐵與接駁系統同步監控與彈性調度交通管制與人流控管外，此外也同步推出夜市商圈券等，並加派市府同仁來全力服務歌迷。

陳其邁昨晚前往世運主場館視察場館及疏運狀況，提到過去市府面臨五月天、阿妹及大港開唱同日活動也曾帶來10萬人次的「壓力測試」。而這次TWICE首日就吸引場內外超過6.8萬名ONCE熱情參與，其中，世運站受TWICE演唱會帶動，單站更湧入4.1萬人次，透過智慧交通運輸系統的控管，活動結束後順利於1小時30分內完成疏散。

高雄捷運公司統計，四大演唱會場地均位於大眾運輸場站周邊，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能，捷運世運站、巨蛋站、衛武營站及輕軌真愛碼頭站散場狀況均順暢，交通局、捷運公司全力投入疏運作業，民眾進、離場秩序良好。

另外交通局統計，世運主場館TWICE演唱會這次採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置5萬5,000人，因此除安排散場接駁車往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車分流人潮、全日累積疏運突破1萬人次，主辦單位並安排返鄉專車協助疏運外縣市聽眾、服務歌迷加速散場效率。

高市府表示，高雄具備各類型大中小型規模的場館，得以服務更多元類型的演出活動，還有完整的交通系統，讓民眾透過大眾運輸系統就能抵達各個場館，加上港灣城市氛圍獨特的優勢，已成亞洲具指標性的演唱會城市。無論是流行音樂、交響樂、或國際性巡迴演出，高雄皆能提供完善的場館、行政協助和城市應援等服務，未來高雄也將持續與各主辦單位合作，提供更友善及效率的演出環境。

Twice巡迴高雄演唱首放高空煙火。 圖：Live Nation Taiwan提供

孫淑媚May好三十在高雄流行音樂中心海音館開唱。 圖：華貴娛樂提供

TWICE世界巡迴演唱會進場情形。 圖：高雄市文化局/提供

陳其邁前往世運主場館視察場館及疏運狀況。 圖：高雄市文化局/提供