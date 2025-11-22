高雄四大超商、十五家金融業跨域響應 共創樂齡樂智友善城市

因應人口老化與失智症人口逐年增加，高市府衛生局近年積極結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，建構醫療、社政、商業、交通等多元跨域友善網絡，今年新增四大超商、十五家金融業響應加入，直營超商據點加入率逾八成、金融分行更是近乎全數加入，展現跨產業攜手打造高齡暨失智友善環境的決心與成果，推動高雄成為高齡友善城市。為感謝參與企業的投入，衛生局廿一日舉辦「一一四年樂齡樂智友善組織」表揚典禮，由副局長王小星代表頒發感謝獎座，表揚企業積極響應成為高雄市樂齡樂智友善組織重要夥伴，也宣導歷年通過認證的高雄市樂齡樂智友善組織專屬友善識別貼紙，讓民眾辨識並擴散城市友善形象與能量。(見圖)

廣告 廣告

衛生局今(廿二)日說明，今年加入樂齡樂智友善組織企業計有全家便利商店、來來超商（OK超商）、統一超商、萊爾富國際等四大超商，與永豐金證券、玉山商業銀行、台新綜合證券、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰證券投資信託、國泰綜合證券、第一金證券、富邦綜合證券、富邦產物保險、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行十五家金融企業，共同響應高雄市「樂齡樂智友善城市」，展現跨產業攜手打造高齡暨失智友善環境的決心與成果。

今年首度串聯四大超商系統共同響應，透過教育訓練讓超商店員成為「失智友善天使」，協助辨識疑似失智者，提供即時引導或通報支援，讓關懷走入市民日常生活；此外針對超商商品多因包裝限制，標示字體偏小，長者選購時常感不便，衛生局亦協助參與組織的直營超商店家提供商品資訊放大片，放大商品標示、成份及金額等資訊，讓長者在購物時獲得更便利與尊重的體驗，提升在地超商的高齡友善服務品質。

另外，高雄市十五家金融企業亦逐步導入友善臨櫃服務，協助記憶衰退或表達困難等長者與失智者，優化櫃台動線、增設陪同簽辦提醒與辨識輔助，讓金融交易過程更加安全與安心。

衛生局表示，推動樂齡樂智友善組織不僅是政策，更是一場城市文化運動，未來將持續透過跨產業合作，讓友善服務融入日常生活，持續推動高雄邁向樂齡樂智友善的城市願景。