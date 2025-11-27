高雄四大高職！74年私校「國際商工」走入歷史劃下句點

高雄老字號私校「國際高級商工職業學校」（國際商工）因少子化影響，已於2022年停招，創校74年後正式走入歷史。校園基地目前已全數拆除，未來將規劃為中山大學醫學院校區及捷運聯開用地。

高雄老字號私校「國際高級商工職業學校」（國際商工）因少子化影響，已於2022年停招，創校74年後正式走入歷史。（資料圖／翻攝自Google街景圖）

國際商工創立於1948年，原址在台南，1956年遷至高雄苓雅區三多路現址，並於1965年增設專科部。然而，隨著少子化衝擊，學校於2022年8月正式停招，校地交還市府，並於今年4月底開始拆除，現已夷為平地。

國際商工舊址由中山大學醫學院進駐，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。（圖／翻攝自高雄市都發局）

高雄粉專「高雄派」日前在Threads上分享國際商工拆除後的現場照片，引發當地居民熱議。曾經的高雄四大高職「三信、國際、立志、樹德」，被稱為「三國志樹」，如今國際商工成為歷史，讓不少校友感慨留言：「國際公、三信婆的口號只能成為回憶」、「高雄三國志真的走入歷史了」。

廣告 廣告

根據《自由時報》報導，市府表示，計劃將南側校地變更為捷運開發區，北側則作為中山大學醫學院預定地，未來可串連周邊醫療資源，打造高雄健康園區。國際商工約2.96公頃的校地鄰近凱旋醫院、民生醫院及三多商圈，具備發展潛力。未來中山大學醫學院進駐後，將結合周邊醫療機構與長照設施，為高雄帶來全新發展契機。

延伸閱讀

影/輪胎掉了還繼續開！高雄男追撞前車恐挨罰7200元

高雄Abc牙醫聯盟聘密醫詐保逃稅！創辦人、董座全被起訴

高雄成跨國候鳥中繼站！「國際級嬌客」黑面琵鷺造訪茄萣濕地