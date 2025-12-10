高雄囝仔屏東的第一次！達麗屏東火車站TOD簽約 謝志長將蓋最高新地標

記者陳韋帆／台北報導

台鐵屏東火車站TOD案今日由達麗董事長謝志長（左）與台鐵董事長鄭光遠（右）進行簽約儀式。（圖／記者陳韋帆攝影）

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」由達麗(6177)建設得標，今(10)日與台鐵公司進行簽約儀式，欲打造3棟20 樓高住商混合大樓，總投資約70~80億預計5~6年完工，將成為屏東未來最高新地標。

根據台鐵公司資料，「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」基地共2,681坪，將以「屏東光埕、彩韻屏動」為設計，融入智能、生態、樂購與文化4大理念，預計打造1幢3棟地上20層、地下4層住商大樓，1~3樓商場、4樓規劃住宅公設與綠平台、5~20樓規劃住宅(房型17~32坪)。

高雄囝仔達麗謝志長首度到屏東開發，他說，「想為台灣人盡一份心力，希望屏東火車站TOD能為在地帶來正向提升」。（圖／記者陳韋帆攝影）

達麗高雄囝仔首度到屏東開發 謝志長盼為在地帶來提升

達麗建設董事長謝志長表示，我是高雄囝仔，所以對屏東並不陌生，但這是達麗首進屏東首案，還記得評估案件時，到火車站發現都沒有人，但我相信交通會改變人的生活習慣，台鐵已經高架化，我當下就覺得有機會一定要協助開發，為台灣人盡一份心力。

他進一步指出，達麗近年確實也積極取得公辦都更案，遍佈台南、高雄、台中，都有取得不錯成績，相信「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」未來落成後，能為在地帶來正向提升。

鄭光遠指出，屏東火車站串連高鐵屏東站 TOD完成後， 將串連南屏城際生活圈。（圖／記者陳韋帆攝影）

屏東火車站串連高鐵屏東站 將串連南屏城際生活圈

臺鐵公司董事長鄭光遠指出，本案緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地，土地權屬以臺鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

他說，屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，住商前景無限，預估完工後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈，也期待本案成為南臺灣TOD典範，透過公私協力，強化地方生活與經濟發展，締造投資人、私有地主、在地民眾、屏東縣政府與國營事業「五贏」局面，樹立屏東地區都市更新典範！

