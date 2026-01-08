高雄國中小營養午餐免費啟動 邱議瑩率先表態：全力支持、讓每個孩子都能安心用餐

▲邱議瑩支持陳其邁政策，高雄孩子營養午餐全免費，家長最安心。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人、立法委員邱議瑩今（8）日表示，她全力支持陳其邁市長推動高雄市國中小營養午餐免費政策，強調每位孩子都應享有同等、優質的照顧，並在校安心用餐、健康成長。

邱議瑩指出，營養午餐是孩子在校最重要的一餐，不僅影響身體健康，也關係學習專注力與整體發展。「每個孩子都應該吃得飽、吃得好，享有均衡營養和安全食材。」她強調，免費午餐政策不只是免收費，更要兼顧食安與營養均衡，讓家長放心、孩子安心。

對於兒童營養午餐免費政策的支持，邱議瑩表示，她過去提出的「兒童希望基金帳戶」概念，就是希望透過投資孩子的健康與教育，打造高雄的未來。她認為，對孩子的教育資源與生活照顧，社會應全力提供支持。針對政策落實，她已與市長及教育局充分溝通，雙方取得共識，對市府今日宣布推動政策感到高興，並表示將持續全力支持孩子的福利。

記者進一步詢問邱議瑩對市長交棒與初選現況的看法，她謙虛表示，自己與許智傑委員以及陳其邁市長互動良好，市長私下也給予指導與鼓勵。她認為，初選已進入最後關頭，各方都端出政見與施政準備，最終將由市民做出最智慧的選擇。邱議瑩說，她希望未來能延續高雄優良政策，推動教育、城市建設與社會福利，使高雄更加進步、幸福。

邱議瑩重申，孩子健康成長、家長安心用心養育，是她對市民的承諾，也是她未來持續投入教育政策的核心理念。她相信，透過營養午餐免費與教育資源均衡的政策，高雄孩子將能在公平、安全的環境中茁壯，成為城市未來的希望。臉書連結︰https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lh3u3JuxGJV2SdTtk8MPuuMLHjZMczBMfqpFjMKaqXY2qZgz2UqYaSzAUAM3orhcl&id=100044163772923。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）