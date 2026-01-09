高雄國中小營養午餐免費 網友盼「餐點品質不要下降」

圖：高雄市一一五學年度起，公立國中小學營養午餐將不再向家長收費，引發網友熱議。（示意圖）

營養午餐免費與否近日全民關注的議題之一，繼台北與基隆、台中市宣布免費後，原本選擇不跟進的高雄市，八日也加碼跟進免費行列，減輕家長負擔，消息一出，在網路各社群平台引發討論。

高雄市長陳其邁九日宣布，一一五學年度起，公立國中小學營養午餐將不再向家長收費，嘉惠十八萬名學生，並透露「市府已經研議一段時間，預估每學年將新增支出約十八億元，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資」。

免費營養午餐消息曝光後，在網路各個社群平台都引發網友熱議，紛紛留言表示，「讓家長有餘力投資孩子課業，在這萬物齊漲的年代！」、「一年省不少開銷欸」、「這次要給邁邁市長一個讚了，終於知道市民的心聲」、「默默的耕耘 這才是愛國愛民」、「育兒不容易，感謝市長願意減輕家長負擔」。

不過，有網友憂心免費的品質會變差，向陳其邁喊話「現在的餐點就不是很營養，免費會不會更差呢？」、「好吃、營養，比免費重要」、「免費後的品質一定要加強控管」、「比較希望利用這些經費把菜色升級，讓午餐更營養更多樣化」。

此外，也有網友不認同此作法，狠酸「要選舉了，操作一番」、「能救少子化是好事，但錢誰出？」、「搞這些，會擠壓教育預算，造成教育品質更爛，可憐的學生」、「真的沒有必要，只會增加廚餘」、「教育制度處理不好只會用這種爛政策討拍有什麼用」。