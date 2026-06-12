高雄國小教師安置議題網路熱議 專家：社安網介入避免憾事發生

高雄某國小教師因頻遭學校調查而在網路社群出現負面情緒發文，高雄市政府因此啟動社會安全網將該師安置住院，事後該師再發文指控被關進醫院感到不安與恐懼，持續引發網友熱議。對此，全國自殺防治中心主任黃敏偉醫師強調，危機介入的核心始終是「保護生命」， 避免憾事發生！ 黃敏偉表示，當事人經多個醫院醫師評估診斷，為（自殺）高風險個案而進行通報。通報後，社安網高雄市心衛中心依照常規進行相關防治工作。而就本次事件而言，是及時且正確的常規處置。其核心目的在於守護生命安全，而非標籤化或懲罰當事人。 黃敏偉呼籲，外界應尊重醫療與自殺防治專業，避免透過網路群組扭曲、渲染片面訊息，因為此類集體議論可能激化情緒，不利於患者病況穩定與後續復能。第一線精神科醫師、護理師、心理師及心衛社工，長期在高壓與有限資源下執行危機處置，兼顧病人健康、家庭支持與社會安全，其依法執行職務應被理解與尊重。 而台灣自殺防治學會理事長呂淑貞也指出，每個人在生命疲憊、面臨情緒海嘯時，都需要一個安全靠岸的機會。她懇切呼籲社會大眾、媒體與網路社群，在關心之餘，應將焦點轉向如何營造友善的復元環境。請立即停止在網路群組上的集體圍觀與討論，用尊嚴與陪伴取代貼標籤，讓當事人能安心走好這條重建生活角色的復健之路。 衛生福利部安心專線：1925（24小時免費諮詢專線）

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