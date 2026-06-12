高雄國小教師「被住院」引熱議 自殺防治學會呼籲停止集體圍觀討論

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高雄市衛生局介入國小教師就醫安置事件在網路議論持續發燒，台灣自殺防治學會呼籲應停止集體圍觀與討論。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市1名國小教師因網路社群的負面情緒發文，4日市府介入護送就醫並住院至9日出院；對於該師「被住院」及衛生局說明接獲醫院自殺通報處置持續引發網友議論。台灣自殺防治學會理事長呂淑貞呼籲，應停止集體圍觀與討論，用接納取代圍觀，給予復原尊嚴。

呂淑貞懇切呼籲社會大眾、媒體與網路社群，在關心之餘，應將焦點轉向如何營造友善的復元環境。請立即停止在網路群組上的集體圍觀與討論，用尊嚴與陪伴取代貼標籤，讓當事人能安心走好重建生活角色的復健之路。

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呂淑貞並以站在自殺防治與精神復健的專業高度，提出3點呼籲：

一是通報與就醫是張開保護傘，而非貼上疾病標籤，切勿以獵奇的眼光來看待專業復元歷程。

二是移除網群公審的無形障礙，呼籲網民落實「不涉入、不轉傳、不評論」，給予個案最珍貴的空間支持。

三、出院是重拾生活的起點，攜手心衛中心重建職能角色。

呂淑貞強調，從自殺防治與精神復健的終極目標來看，出院絕對不是終點，而是重新復原、找回原本生活節奏與角色功能的起點。守護生命是社會最不可妥協的底線。個案回歸社會的每一步，台灣自殺防治學會將與地方衛生局社區心理衛生中心緊密攜手，導入社區化的職能復健與生活重建資源，大眾應理性看待專業處置，停止網路傳播，用接納與包容。

全國自殺防治中心主任、精神科專科醫師黃敏偉表示，當事人經多個醫院醫師評估診斷，為(自殺)高風險個案而進行通報。社安網高雄市心衛中心依照常規進行相關防治工作是及時且正確的常規處置，目的在於守護生命安全，而非標籤化或懲罰當事人。

黃敏偉呼籲，外界應尊重醫療與自殺防治專業，避免透過網路群組扭曲、渲染片面訊息，集體議論可能激化情緒，不利於患者病況穩定與後續復能。第一線工作人員其依法執行職務應被理解與尊重。

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