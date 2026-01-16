高雄國小爆腸病毒群聚 11學童中鏢4班停課 家長隱瞞挨罰

高雄市政府衛生局1月13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查並由轄區衛生所進入校園做防疫督導及環境清消。（示意圖／本報資料照片）

高雄市政府衛生局1月13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報腸病毒疫情，隨即啟動疫情調查並由轄區衛生所進入校園做防疫督導及環境清消。截至15日該校共有4個班級共11名學童於10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

根據衛生局調查，該校依規定通報，但經調閱就診學童就醫病歷發現，該校5年級某班學童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

廣告 廣告

另查該學童經診所診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且該童就讀同校3年級的弟弟，1月12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姐弟2人當日起即請假在家，惟衛生局防疫人員於1月15日致電該名學童家長疫調，家長仍規避疫情未吐實，將依《傳染病防治法》第43條裁處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

衛生局表示，依據高市府腸病毒通報及停課規定，國小一、二年級如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名（含）以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學（幼）童不上課。

衛生局提醒，腸病毒傳染力極強，請家長務必留意小孩健康狀況，出現疑似症狀速就醫，經診斷疑似腸病毒，請家長通知校方，學童請假暫勿上課，接受治療並好好休息，同時也可避免傳染其他學童，另外增強個人的免疫力，注意營養、採均衡飲食及運動，注意居家環境清潔通風，勤洗手及做好個人衛生，是防疫的不二法門。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，114年全國累計腸病毒感染併發重症確定病例共19例（高雄市2例），其中9例死亡（高雄市0例）。

115年1月4日至1月10日全國腸病毒門急診就診人次為8201人次，較前一周9141人次下降10.28％，低於預警值11,000人次，高雄市為915人次，比前一周1053人次下降13.11％，低於預警值1,200人次，目前全國及本市腸病毒門急診就診人次雖低於流行閾值，惟腸病毒仍持續活動於社區中，民眾仍不可掉以輕心。

更多中時新聞網報導

國教盟：人工生殖修法 衝擊健保、早療資源

教師1月25日上街 促廢校事會議

王彩樺李千娜吵架 路人差點報警