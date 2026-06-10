高雄國小獨立研究競賽揭曉 三校勇奪各類第一

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高雄市國小學生把生活中的好奇化為研究課題，用觀察、調查與實驗找出答案；第二十三屆高雄市國小學生獨立研究成果發表競賽成績揭曉，博愛國小以探討親子養寵物觀念差異的研究榮獲人文社會類第一名；福山國小勇奪自然與生活科技類奪第一名；大寮國小則摘下數學類第一名，展現高雄學童豐富的創意與研究實力。(見圖)

高市府教育局今(十)日說明，秉持「成就每一個孩子-適性揚才、終身學習」教育願景，自民國九十二年起辦理「高雄市國小學生獨立研究成果發表競賽」，今年已邁入第二十三年，共吸引二百四十四位師生熱情參與，並由博愛國小持續承辦這項深具教育意義的活動。

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今年初審共有數學類七隊、自然科學二十六隊及人文社會類（含語文）十七隊報名，計一百五十一位學生參加，經評選後共有二十七隊、八十八位學生晉級複賽；參賽作品涵蓋生活觀察、數理應用與科學探究等面向，展現學生從日常生活發現問題、進而尋求解方的能力。

教育局張紋誠專門委員表示，高雄市國小學生獨立研究成果發表競賽已成為培養學生自主學習與探究能力的重要平台，透過研究歷程，學生不僅學習發現問題、分析問題，更能培養關懷社會與環境的態度。期盼未來有更多孩子從生活中尋找研究靈感，以創意與行動帶來正向改變。

自然與生活科技類第一名由福山國小「蜻風飛揚-紙蜻蜓旋轉與滯空時間影響因素之研究」奪得。研究團隊透過錄影觀察與數據分析，探究不同結構設計對紙蜻蜓飛行表現的影響，發現結構比例、重量分布與空氣阻力是影響旋轉穩定度及滯空時間的重要因素。

福山國小團隊研究發想桃花心木的種子會以旋轉方式飄落，於是突發奇想的製作紙蜻蜓，模擬其結構設計對旋轉圈數與滯空時間的影響；學生的學習動機與創意因此被激發，深獲評審青睞，展現科學探究精神。

在人文社會類方面，博愛國小作品「親子對於養寵物的看法之研究-以高雄市博愛國小中高年級學生為例」榮獲第一名。由學生葉柏維、古惟仁與張博灝組成的研究團隊，透過分層隨機抽樣與問卷調查，了解學生與家長對飼養寵物的看法；研究發現，親子雙方皆將情感陪伴視為養寵物的主要動機，但家長更重視責任感培養與生命教育價值，反映出不同世代對寵物飼養期待的差異，研究成果兼具趣味性與實務參考價值。

此外，博愛國小也包辦人文社會類第二名，作品「高雄市博受國小親師生對於學校重要活動的看法之研究」，由學生周允喬、許宸睿完成，指導老師吳官展、黃丙焜老師；學生透過蒐集與分析親師生意見，深入探討不同角色對校園活動的需求與期待，展現對公共事務的關心及研究能力。

數學類第一名由大寮國小作品「極速快送-大踐證」獲得。學生探討兩批人共用一輛車前往目的地的最短接送時間，透過建立數學模型，分析步行速度、車速與接送距離之間的關係，展現優異的邏輯推理與數學建模能力。

評審代表吳百祿教授指出，今年獲獎作品表現極為卓越，其中人文社會組作品第一、二名表現亮眼，核心優勢在於調查研究做得相當扎實，不僅選題貼近生活、研究架構嚴謹完整，更能從多元面向進行探討與綜合評估，展現出高度的學術與應用價值。