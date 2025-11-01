高雄國小畢旅遊日 僅收5000元

高雄岡山區和平國小2026年3月將舉辦畢業旅行，行程表與費用曝光，前往日本關西旅遊5天4夜，1人僅需繳交5000元，消息在網路上傳開後，不少人讚嘆是佛心價格與夢幻行程，還有家長開玩笑表示要將孩子轉學。校方表示，能將畢業旅行價格壓低，是因為家長會長與顧問群共同分攤，但旅遊行程與人數已決定，現在轉學「來不及啦！」

近日有家長在社群平台Threads上PO文指出，孩子國小畢業旅行將會前往日本關西玩5天4夜，而且每人僅需繳納5000元，看到如此佛心的價格，立刻引起大批網友轉發討論，有人許願「我也能一起去嗎？」但也有民眾質疑網路訊息真偽，懷疑有可能是誤傳。

和平國小昨日證實消息無誤，校長林世偉受訪時還笑說，沒想到這件事會引起大家這麼熱烈討論。由於本屆畢業生只有15人，為了讓孩子有一趟國際見學又有教育意義的旅程，規畫師生前往日本大阪、京都等地參訪世界文化遺產，包括金閣寺、清水寺、嵐山渡月橋與日本環球影城等知名景點，藉此拓展視野。

這趟日本行費用，每人估計要花費4萬多元，但在家長會長與學校顧問慷慨贊助50餘萬元後，大幅減輕學生負擔。據了解，家長會長的孩子就是其中1名畢業生，不過這趟行程會長本人不會參與，而是讓孩子與同學們一起出國好好玩。外界好奇會長身分，校方透露，會長經營多間企業，長期支持學校活動，本人低調，希望大家別把焦點放在他身上。

林世偉指出，自己擔任和平國小校長才2年，就能碰到這麼幸福的事情，昨日也有不少人打電話祝福他，甚至還有其他學校家長開玩笑，說要把孩子轉學到和平國小，他則笑說「真的轉學過來，旅遊行程跟人數也早就定案，來不及啦！」他也說，目前此行程仍在確認學生出發意願，基本上成行沒問題。