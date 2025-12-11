高雄國賓都審 自救會抗議

高雄國賓飯店開發案風波未平，國賓不當容積自救會11日下午，共10多人在高市府前抗議。（紀爰攝）

高雄國賓飯店開發案風波未平，國賓不當容積自救會11日下午，共10多人在高市府前抗議；高市議員陳麗娜（前）也在現場聲援。（紀爰攝）

高雄國賓飯店開發案風波未平，11日下午國賓不當容積自救會成員及環團等10餘人指控此案環評與都市審議資料、危老重建耐震評估R值存在矛盾，應暫緩都審；開發商大陸建設則隔空反嗆，所有程序合法合規，自救會為了阻撓開發，日前向司法機關提出不實檢舉，將保留追究法律責任權利。

「暫緩都審，重新環評，司法釐清真相！」國賓飯店改建案昨再度進入都市設計審議，會議前自救會至高市府前抗議，指稱國賓案在環評送審標註為「第二類普通地盤」，但都審資料卻變成「第三類軟弱地盤」，內容前後矛盾；原始送件的危老重建耐震評估R值為65.71分，市府對外公告卻變成52.45分，兩者差13分多；此外，大陸建設7月也因違法動工挨罰30萬元。

廣告 廣告

自救會痛批，開發方違法、市府未把關，風險卻要市民承擔。市議員陳麗娜說，自救會因多項疑點提出告訴，現在高市府就要開都審會議，「若市府通過此案後，司法做出不同裁決，那不就得重新審一遍？」，呼籲暫緩都審。

大陸建設指出，7月挨罰是因颱風造成飯店後車棚鐵皮鬆脫，才緊急進場卸除棚頂鐵皮並設安全圍籬，已向高市府提出訴願；環評資料矛盾是基於採高安全標準考量，駁斥類別改變；另經委託第三方重新評估R值為53.08分，明確高於法定標準。並直指是因東側及北側2棟建物居民對景觀遮蔽不滿，才試圖阻擾或拖延開發。

高市都發局則說，最高行政法院今年11月裁定指出，本案環評處分未符合行政訴訟法所定停止執行要件，環評結論仍有效存在，後續包括都市設計審議及建造執照預審，均可依法續行。