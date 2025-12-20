高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》 今登場

由高雄市立美術館打造的二○二五高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》於今(廿)日在高雄港盛大登場，展期橫跨新年至明年三月一日，以承載高雄百年海港記憶的貨櫃為核心媒材，匯集來自台灣、日本、法國、丹麥等八組團隊作品，串連起高雄港十一號碼頭、淺一碼頭及高雄流行音樂中心海風廣場，透過對「廢棄之物」如貨櫃、工業廢料、海洋垃圾等媒材的重新設計，邀請民眾感受會呼吸的貨櫃藝術新綠洲。(見圖)

高美館今(廿)日說明，除了精彩的貨櫃裝置作品外，展覽期間也規劃了《不只愛耍廢》系列豐富的推廣活動；開展首日下午二時將舉辦「慢觀現場」全體藝術家專場導覽，讓民眾能第一手了解創作理念；展期中更有多場藝術家導覽、講座，以及戶外走讀活動，帶領民眾深入探索對永續生活的想像。同時，在高市府海洋局協力下取得回收材料的海洋編織工作坊，也將邀請民眾動手體驗化腐朽為神奇的手作樂趣。

廣告 廣告

高美館顏名宏館長指出，高雄國際貨櫃藝術節歷經四分之一世紀，自二○○一年開辦以來，始終以藝術轉譯城市的發展與蛻變；今年以《愛耍廢》為題，字面上看似輕鬆，實則探尋退役貨櫃作為創作媒材，以及思考廢棄物再生及永續的議題。國內外藝術家們透過創意，將廢棄物、光影與聲音轉化為對話語言，以八組實體貨櫃、四組數位作品邀請觀眾重新理解「廢」的美學與再生的力量。同時，高美館攜手台灣設計研究院、台電及海洋局等跨界夥伴，延伸設計展示以及系列活動，期盼藝術走出美術館，讓再生與循環的精神滲入民眾的日常美學。

高市府副秘書長張家興特別代表市長陳其邁感謝文化部對高雄國際貨櫃藝術節的大力支持，以及陽明海運、台灣電力公司和財團法人台灣設計研究院鼎力相助，讓展覽得以順利展開；他表示，高雄積極推動智慧城市與淨零排放的雙軸轉型，而藝術文化正是驅動這場轉型的創意引擎。高雄國際貨櫃藝術節迎來二十五週年，這不僅是一場兩年一度的美學盛事，也是高雄在邁向「二○五○淨零排放」旅程中，以文化賦能永續的藝術實踐，讓每一位參與者都能成為城市轉變的體驗者與推動者。

《愛耍廢》作品精彩紛呈，展現多重敘事與國際視野，其中，好日文化〈美麗島之台灣夢〉以孔雀燈、招牌、鐵皮浪板等台灣街頭常見素材搭建作品，結合拍謝少年歌曲，打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。

二○二五高雄國際貨櫃藝術節《愛耍廢》自今日起至明年三月一日，於高雄港十一號碼頭、淺一碼頭及高雄流行音樂中心海風廣場盛大展出；民眾可搭乘高雄捷運橘線至「鹽埕埔」站，或輕軌至「真愛碼頭」或「駁二大義」站後步行抵達。更多展覽資訊、展覽期間推廣活動詳情與報名方式，請查詢高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。