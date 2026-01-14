高雄國際貨櫃藝術節 打造光影交錯的沉浸空間

記者孫建屏／高雄報導

高雄市具代表性的兩年一度大型藝術盛事「2025高雄國際貨櫃藝術節」，自即日起至3月1日在高雄港11號碼頭、淺一碼頭及高雄流行音樂中心海風廣場展出，今年以《愛耍廢》為題，匯集來自臺灣、日本、法國、丹麥等8組團隊作品，透過對「廢棄之物」如貨櫃、工業廢料、海洋垃圾等媒材的重新設計，巧妙結合裝置、光影與聲音，邀請民眾一同感受會呼吸的貨櫃藝術新綠洲。

《愛耍廢》以「P.O.R.T.」4大核心精神－Possibility（空間再造）、Ocean Drift（大海漂移）、Resonance（回聲共振）、Terra Nova（永續新地景）呼應城市願景，作品精采紛呈，展現多重敘事與國際視野。

廣告 廣告

展出作品包含好日文化搭建的〈美麗島之台灣夢〉、森屾創作〈海的迴藍〉、伍偉廷建築師事務所作品〈峽光之境〉、台日組合空間設計工作室－米索空間設計的作品〈入港〉，以及來自法國、深耕臺灣的跨領域裝置藝術團隊hellobastworkshop創作的〈K-950觀測艙〉、丹麥藝術家Troels Steenholdt Heiredal何卓思的〈貨櫃相機〉、META Design的〈把自己活成一道光〉等，參展的國內外藝術家們透過創意，將廢棄物、光影與聲音轉化為對話語言，以8組實體貨櫃、4組數位作品邀請觀眾重新理解「廢」的美學與再生的力量。

《愛耍廢》展覽服務台除展出數位作品外，亦與臺灣設計研究院合作展出循環材質展示區，讓永續不只是概念，而能被真實看見與感受。

除了精采的貨櫃裝置作品外，高雄市美術館也攜手臺灣設計研究院、台電及高雄市政府海洋局等跨界夥伴，延伸設計展示及系列活動，展覽期間也規劃了《不只愛耍廢》系列豐富的推廣活動，期盼藝術走出美術館，讓再生與循環的精神滲入市民的日常美學。

展覽資訊、推廣活動詳情與報名方式，可詳見高美館網站（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

「2025高雄國際貨櫃藝術節」自即日起在高雄港11號碼頭、淺一碼頭及高雄流行音樂中心海風廣場展出。（記者孫建屏攝）

好日文化作品〈美麗島之台灣夢〉，以孔雀燈、招牌、鐵皮浪板等台灣街頭常見素材搭建而成。（記者孫建屏攝）

〈美麗島之台灣夢〉結合拍謝少年歌曲，打造引領觀眾穿越時代的詩鄉隧道。（記者孫建屏攝）

hellobastworkshop創作的〈K-950觀測艙〉，將廢棄保麗龍作為作品中的主角，呈現出詩意又帶有科幻感的場景，讓觀者在互動中反思物質循環、再生的可能性。（記者孫建屏攝）

森屾創作作品〈海的迴藍〉創造新的地景空間，回應周圍蔚藍的海，觀者可以自由遊走在作品之中。（記者孫建屏攝）

森屾創作作品〈海的迴藍〉創造新的地景空間，回應周圍蔚藍的海，觀者可以自由遊走在作品之中。（記者孫建屏攝）

米索空間設計作品〈入港〉，以高雄港為靈感，藉由船頭劃破水面的意象，創造一段靠岸與穿越的空間體驗。（記者孫建屏攝）

《愛耍廢》展覽服務台的臺灣設計研究院循環材質展示區，讓永續不只是概念，而能被真實看見與感受。（記者孫建屏攝）