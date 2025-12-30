高雄圓環陷阱…綠燈當紅燈停遭按喇叭 機車族崩潰：頭上那顆看不到

社會中心／高雄報導

高雄市新興區中正路與中山路圓環，近期因號誌設計問題引發機車族強烈反彈。（圖／翻攝自Google Maps）

高雄市新興區中正路與中山路圓環，近期因號誌設計問題引發機車族強烈反彈。由於圓環入口與下游路口號誌未同步，加上號誌位置過高形成視線死角，導致停在第一排的騎士常因誤判前方紅燈而不敢通行，頻遭後方車輛鳴笛催促，險象環生。對此，多位民代要求改善，高雄市交通局回應，將於近日增設「直立式輔助燈」，解決騎士判讀困難的問題。

根據《知新聞》報導，該路段為高雄市中心交通要道，經實地觀察發現，中山路南下車流在進入圓環前的中山橫路停等紅燈時，常出現驚險畫面。當圓環號誌轉為綠燈，停在最前排的機車騎士因視線角度受限，難以察覺頭頂上方的號誌已變換，視線僅能平視前方60公尺外的中山、中正路口仍顯示紅燈，因此誤以為尚未放行而持續停等。此舉常導致後方汽車駕駛不耐煩，長按喇叭催促，甚至發生騎士起步後又緊急煞車的危險狀況，現場交通秩序混亂。

據報導，一名謝姓騎士（21歲）無奈表示，停在停止線最前方根本看不到頭頂燈號，「只看得到下個路口紅燈，後面駕駛卻覺得你為什麼不走」，讓他感到「停也錯、走也錯」。另一名騎士則指出，該處號誌設計彷彿只能給排在後面的人看，首排騎士反而陷入盲區，只能盲從後方車流移動，極不安全。

針對此亂象，市議員張博洋指出，圓環號誌秒數需考量行人，十字路口則需配合左轉車流，2者功能不同難以完全同步，建議設置視線高度較低的輔助號誌。市議員白喬茵也呼籲交通局檢視視線死角，適度調整停止線或號誌角度。

高雄市交通局解釋，由於圓環路口與下游的中山、中正路口距離約60公尺，且中山、中正路口設有左轉保護時相，綠燈秒數較短，無法與圓環號誌完全同步。為解決騎士困擾，交通局承諾將在近日於中山路增設「直立燈」作為輔助號誌，讓機車族能更直觀地辨識燈號，確保行車安全。

