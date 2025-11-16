高雄圖書館攜手德國流亡檔案館 開啟文化合作新篇章

高市圖與德國國家圖書館流亡檔案館簽署MOU合作協議。（洪靖宜攝）

高雄市立圖書館於16日與德國國家圖書館流亡檔案館正式簽署合作協議。德國國家圖書館流亡檔案館隸屬於德國國家圖書館，成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻。此次合作象徵台德兩館在典藏、策展、專業人員培力與文化研究等領域開啟新的夥伴關係，也為台德文化交流寫下嶄新篇章。

簽署儀式由德國書業和平獎得主流亡作家廖亦武的演出揭開序幕，高雄市立圖書館館長李金鴦與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus共同簽署，並邀請前德國駐日大使Dr. Volker Stanzel及前台灣駐法大使呂慶龍擔任見證人。

高雄市文化局指，德國國家圖書館流亡檔案館成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻，並透過策展、出版及數位化推廣跨國對話被世人看見。這項合作不僅是台德文化交流的新篇章，更代表城市之間在知識、文化與價值上的深層連結。期盼未來雙方能在展覽、典藏、研究與教育推廣等面向展開更多交流。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，今年高雄城市書展以移動為主題，希望藉由書籍、講座跟策展，回顧人類生命中遷徙流離的經歷。此次簽署不僅是一紙合作文件，更是一座連結記憶與未來的橋樑。從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，高雄與德國以圖書館為起點，攜手守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。

德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus表示，此次合作對雙方皆具重要意義，首次來到台灣，深感榮幸並期待未來能開展更多交流與計畫。她指出，此次簽署的合作內容範圍廣泛且面向多元，雙方在多項主題上均展現高度興趣。Asmus 館長進一步說明，未來兩館將透過虛擬會議及線上交流等方式保持密切互動，針對不同主題制訂相應的推動方針，持續深化專業合作，讓文化資源與研究成果得以跨國共享。

高雄市立圖書館表示，為紀念這歷史性時刻，將2025高雄城市書展第二日訂為「德國日」。除簽署儀式外，Asmus館長並以專題講座分享流亡檔案館的創立初衷與推展成果；前德國駐日大使Stanzel也以「大使的移動人生」為題發表演講，深刻呼應本屆書展「移動」主題。

