高雄土地公廟遭潑漆丟蛇！神明降駕「訴1事」背後真相曝光

高雄美濃區三降寮一間位於田間的土地公廟，近日遭人潑黑漆、機油，天公爐中被丟蛇，神桌上放置死雞，甚至神像也被黑布覆蓋。廟方表示，土地公為此降駕哭訴「臉上的布很髒，要拿下來、要拿下來」，信眾都想知道事件真相，沒想到，經過調查後發現，這起極端行為竟是由地主想拆廟種田而做出的舉動。





高雄美濃一間有超過70年香火歷史的土地公廟遭地主極端抗議，潑漆、丟蛇、丟死雞只因想拆廟種田。（圖／翻攝畫面）

據了解，這間土地公廟已有超過70年的香火歷史，位於德興里田間。近期廟宇連連出現異狀，居民一度以為是有人尋仇，沒想到追查後才發現肇事者為地主本人。據《三立》報導，地主坦言，自己年事已高，多次向信眾表達想拆廟種田的意願，卻遭忽視，甚至信徒還自發集資修繕屋頂，他一氣之下才出此極端手段。由於廟宇屬地主的私人土地，因此沒有毀損或提告問題。

土地公廟遭黑布覆蓋，里長請神時神明降駕抱怨受不了如此對待。（圖／翻攝畫面）

中壇里長楊秋田表示，這間土地公廟災厄連連，信眾對地主感到無奈。事件發生幾日前，里長依「完神」儀式請神時發現土地公臉部被黑布覆蓋，不久後神明附身抱怨說祂受不了這樣被對待。民政局則指出，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年可能經地主同意建廟，但後代可能有不同想法，建議信眾與地主妥善協調，將神明安置他處以避免爭議。





