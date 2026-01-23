高雄土方之亂率先解套! 合格土方可直送最終處置場

南部中心／蘇晟維、林樹銘 高雄報導

美濃大峽谷事件，揪出了土方清運業者的非法產業鏈，事後嚴格管制營建土方一定要送往土資場分撿的流程，但卻也造成土資場無力負擔，導致全台不少營建工程開挖停擺，變成"土方之亂"，如今高雄市府與中央聯手，開放檢驗合格的土方，可以直接送往最終處置場，有望讓高雄率先從土方之亂解套。

原本該施工興建的工地，怪手停在土堆上面，就看到現場幾乎都沒有人，像這樣動彈不得的案場，在不少地方都可以看見，因為挖了之後，大量的土方無處可去，建商不得不暫停作業，建築業者李先生說，「很多建商都有受到影響，然後將近停工至少三個月，無形的人事成本、銀行的利息，當然還有一些營建成本。」

有的已經停擺三到六個月，人事成本、銀行利息壓得建商喘不過氣，美濃大峽谷事件，揪出不肖土方清運業者的產業鏈，營建土方去化問題受到高度關注，嚴格追蹤營建土方的去化，一定要送往土資場分撿，再送往最終處置，過去平均每立方公尺的土方，土資場要收費約2000到3000元，只是土資場根本無力消化這麼龐大的土方，如今高雄推新規定，只要被認證是沒問題的土方，可以跳過土資場，直接送往港區的最終處置場，每立方公尺的土方，清運費只需要380元，土方終於能去化，不少建商都鬆了一口氣，建築業者李先生指出，「目前釋出的這個解套方案是好的，如果這個土方的問題沒有解決，其實銷售也會有影響，因為你就不能如期交屋。」

無黨籍高雄市議員張博洋認為，「建商的這種囤貨成本，或者是他的土方出不去的，這樣的一個累積成本，當然是大大的降低，當然有部分屬性的土壤，就會跳過土資場，那對土資場來說他可能部分的收入，當然就會受到一些影響，流程簡化之後，當然看起來是不錯，但是政府也要去考量到，這個A、B、C之間三者的一個，供需的一個問題，以及實務上大家會面臨到，哪一些的衝擊。」新規定建商拍手叫好，但土資場業者卻因此氣得跳腳，而是否能落實檢驗，讓直接送往處置場的土壤確定都是被認證過的，也都是未來執行上的一大難題。

