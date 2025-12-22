高雄土方之亂！建商老總淚訴：成本差10倍、無法生存

福運開發建設董事長黃添銘淚訴，政府沒配套害業者無法生存，去化成本將轉嫁到房價，後代更買不起房。國民黨立委柯志恩上前安慰。（柯宗緯攝）

高雄「土石方之亂」延燒數月未解，北高雄7處暫置場因地方反對全喊卡，土方僅能運往南星計畫區等暫置場。高市議會今（22）日舉辦公聽會，福運開發建設董事長黃添銘淚訴，政府沒配套害業者無法生存，去化成本將轉嫁到房價，後代更買不起房。國民黨團總召黃香菽呼籲，市府應在《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》送審前先與業者溝通，「否則案子恐永遠卡關」。

黃香菽今主持「高雄市營建剩餘土石方去化處理廠設立及運作機制探討公聽會」，包括國民黨立委柯志恩、陳麗娜、陳玫娟、陳麗珍、陸淑美、李雅靜、鄭安秝、邱于軒等多名議員、產官學代表共同研究討論。

針對土石方去化問題，高市府正規畫以港區填海造陸作為長期解方，但需1至2年才能啟動，短期內將先設置暫置場以緩解去化問題。高市府工務局副局長黃榮慶說明，港務公司提供3塊土地加上市府自有土地，初估可收容1000萬方（立方公尺）土方，公共工程與民間都可申請，預估可維持到117年，後續南星計畫填海造陸則可提供7000多萬方收容量。

港務公司表示，高雄港填海造陸計畫配合中油七接工程辦理，總填方量接近7828萬方，範圍在南星計畫西側與洲際商港南側約509公頃。環評書12月已送環境部審核，明年初辦公開說明會，預計民國116年初進行二階環評，估計118年左右可正式收容土方，可收B1至B6等級土方。

「理想很豐滿，現實骨感！」高雄市不動產開發公會理事長柯俊吉直指，公共工程土方運到南星計畫區一方僅240元，但民間建商產出的土方經過這套流程後，一方高達1620元，「成本差了將近10倍」。大高雄不動產開發公會理事長李正聰也抱怨，與過去成本差距太大，且不符ESG淨零減碳標準。

福運開發建設董事長黃添銘痛批，現在營建剩餘土方送給土資廠，但價格不透明，興建一棟透天要多花200萬營建成本，政府沒配套害業者無法生存，成本增加最終轉嫁消費者，讓後代買不起房。黃說到激動處，還一度掉淚，立委柯志恩與議員邱于軒紛紛上前安慰。

高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長林瑞益坦言，土資廠要配合政策分類檢測，民間業者還要付給港務公司450元、市府10元處理費，「以前一方50元以下，現在會漲這麼多是有原因的」。他也為土資廠喊冤，「美濃大峽谷案柯志恩背黑鍋，我們土資廠業者一樣也背黑鍋」。

黃香菽疾呼，市府應在《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》送議會明年1月臨時會審查前，先與業者開說明會充分溝通，否則沒共識，案子恐永遠審不完，並強調公共工程和民間業者的土方去化不該有差別待遇，市府必須說清楚現行的暫置場比例如何分配，不能只顧公部門優先，而不顧民土去化。

柯志恩表示，她先前接受民眾陳情，揭露美濃大峽谷農地遭破壞的環境問題，主要就是希望中央制訂一套可長可久的營建土石方管理機制，但新制對於業者而言，會不會過於嚴苛，她接獲多方陳情，包括開怪手的基層勞工反映，「生活快過不下去」，業者抱怨裝潢拆卸物運不出去、沒地方擺置，連她親屬都來訴苦。

柯志恩指出，營建土方量比10年前暴增75％，土方去化場所不足、廢棄物管理強度不同，一定要從源頭減量。她也建議，除了南星計畫區外，興達、彌陀、林園、梓官等沿海都可納入營建剩餘土方，逐漸擴增去化量能。

