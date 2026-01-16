高雄土石之亂去化有解 高雄港啟動整地開始收受營建土方

為解決讓營建業者頭痛的「土石之亂」，高雄市提前啟動高雄港區整地，提前開放收受營建土方，同時強化流程管理。（高雄市工務局提供／任義宇高雄傳真）

高雄在去年接連爆發「大峽谷」案件，進而引發「土石之亂」讓營建業者頭痛，高雄市為提供營建土方去化場所，提前啟動高雄港區整地，已可開始收受土方，工務局強調土石收受過程會確保來源符合規定。

今年元旦營建土方清運新制上路，為提供土方去化場所，高雄市提前啟動「高雄市港區整地計畫」，目前已陸續開放業者將營建剩餘土石方，運送至港區整地土地去化，並完善清運流程及具體方案，讓業者遵循辦理，確保營建工程順利推進。

工務局說明，內根據政部國土管理署於今年1月14日召開「加速營建剩餘土石方去化」會議，針對土石方運送機制進行再簡化，具經濟價值、可直接利用，或未夾雜廢棄物之土方，自出土地點產出後，無須經過中間處理土資場，即可直接運往最終去化場所。

工務局強調，為強化土方管理，在出土地點將由工務局進行源頭查驗，確認土石方性質及來源符合規定，在去化階段，也會於港區整地現場加強稽查管控，確保流程符合規定。

至於農地使用土方部分，工務局表示相關作業仍依《高雄市申請農業用地整地審查作業要點》辦理，應嚴格落實土方產出後，要透過土資場分類處理後，才能運往農地使用，工務局同樣會嚴格檢視土方來源、種類及用途之合理性，確保土石方經依規定處理之有用砂石資源，可供農地整地填方使用，維護農地永續利用。

