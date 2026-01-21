高雄地下也很猛！ 公共設施管線資料庫獲全國優等 持續強化3D圖資＋AI

（圖／高雄市府工務局）





高雄市政府在全市52家管線機構、38個行政區的龐大地下管線環境下，仍展現卓越管理成果！工務局長楊欽富表示，去(114)年7月已獲內政部國土管理署「113年度公共設施管線資料庫管理供應系統」優等獎肯定；同時接受114年度輔導查核亦再度通過審查，評鑑委員肯定市府落實管線圖資更新、推動3D圖資與防災加值應用，有效提升市民安全保障。

楊欽富表示，高雄市幅員廣大、產業型態多元，地下管線除民生水電外，更涵蓋油料、石化等高風險設施，錯綜複雜。若施工時誤挖管線，可能造成停電、漏水甚至危害公共安全，因此市府持續推動管線資料庫精進作業，包括3D地下管線建置、施工即時監控、挖管助理 APP、挖管人員管理與獎懲制度、建案聯合挖掘機制等創新措施，均獲中央高度肯定。

挖管中心則補充，因應資安強化與人工智慧技術快速發展，工務局正啟動使用逾20年的「高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統」全面改版作業，目標是落實智慧防災、減少道路重複挖掘、提升品質管制，並打造安全、智慧的城市治理環境。

