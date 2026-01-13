高雄地底冒白煙！網驚「莫忘氣爆案」 醫院曝真相：請患者放心

一位男子近日經過高雄重仁骨科醫院時，發現排水溝飄出陣陣白煙，讓他忍不住拍攝影片上網求救，「我有需要跑嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友想起2014年的高雄氣爆案，紛紛直呼嚇死，不過也有在地民眾說明，該處偶爾會出現地底冒出白煙的景象。對此，重仁骨科醫院證實，熱氣現象是院內熱水管線系統所致，「經檢查確認，此為純水蒸氣，並無任何安全疑慮或特殊氣體外洩，請患者與家屬放心」。

原PO在Threads發文表示，自己路經高雄重仁骨科醫院旁，發現地上的排水孔飄出陣陣白煙，因此忍不住拍下影片PO上網，同時也好奇詢問，「我有需要跑嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「在高雄看到這樣會嚇死」、「莫忘2014年的高雄」、「有瓦斯味嗎？」、「有味道再跑，也許只是熱水」、「這讓我想起2014年高雄的那個夜晚…造成了28人死亡4名警消犧牲…」；但也有居民反映，「身為住在那旁邊20幾年的住戶，有時確實會這樣，但不知道為什麼」、「沒瓦斯味應該還好吧，當初氣爆隔天早上就到現場了，結果都是瓦斯味」。

對此，重仁骨科醫院說明，「關於您觀察到的熱氣現象，經本院工務團隊即刻現勘檢查，確認為院內熱水所需的管線系統。由於近期早晚溫差較大，導致排水孔處產生較明顯的水蒸氣冷凝現象。經檢查確認，此為純水蒸氣，並無任何安全疑慮或特殊氣體外洩，請患者與家屬放心。我們已安排相關單位評估優化排水設計與散熱處理，以減少視覺上的困擾。再次感謝您對本院環境品質的關心，重仁骨科醫院祝您早日康復、身體健康」。

