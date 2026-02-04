高雄地標大統百貨傳熄燈？集團否認售地「積極續約中」

高雄大統百貨五福店近期傳出清櫃消息，商場內多家知名品牌陸續公告將營業至本月28日。大統集團對外否認售地傳聞，強調目前正積極與地主洽談續約事宜，預計農曆年前可望有明確結果。

大統集團強調 大統百貨五福店沒要賣。（示意圖／翻攝自Google maps）

大統百貨1975年創立，曾是全台第一家擁有電扶梯的百貨公司，也創下台灣營業額最高的百貨紀錄，1995年大火後步入蕭條，2006年改裝為「大統262」，2010年以「大統五福店」名稱開幕至今已51年，陪伴無數南部人成長。

根據《ETtoday新聞雲》報導，大統和高雄吳家土地的租約只到今年，大統百貨因租約到期，各品牌預計營業至2月28日，對此，大統回應表示，目前正積極續約，預計過年前可確定結果。

