高雄地標減一！ 「護國舞小姐」金芭黎舞廳 明年1月中歇業

金巴黎大舞廳，傳出明年1月16號歇業消息，而舞廳在地經營超過20年，不少人掀起回憶殺（圖／TVBS）

高雄知名地標，金巴黎大舞廳，傳出明年1月16號歇業消息，而舞廳在地經營超過20年，不少人掀起回憶殺，尤其新冠疫情時，舞廳爆發出高雄首例確診案例，舞小姐還因為通報台商旅遊史，被稱為是「護國舞小姐」，現在傳出出售消息，專業人士就分析，土地價值超過20億。

金巴黎大舞廳，傳出明年1月16號歇業消息，而舞廳在地經營超過20年，不少人掀起回憶殺（圖／TVBS）

金芭黎大舞廳是高雄著名的地標，平時舞客和舞小姐隨著音樂節奏熱舞，氣氛十分熱鬧。這家前身為金蒂舞廳的場所在地經營超過20年，深植於當地居民的生活記憶中。有民眾表示，因為是地標，每次經過或去百貨公司一定會看到。

廣告 廣告

新冠疫情時，舞廳爆發出高雄首例確診案例，舞小姐還因為通報台商旅遊史，被稱為是護國舞小姐（圖／TVBS）

然而，知情人士透露，地主已表態要自己進行土地開發，但具體開發計畫尚未明確。值得一提的是，金芭黎大舞廳在新冠疫情期間曾爆出高雄首例確診案例，當時一名舞小姐揭露台商隱匿旅遊史的行為，獲得「護國舞小姐」的美譽。不過疫情過後，舞廳生意受到明顯影響，加上租約到期，地主決定收回土地進行開發。有民眾指出，疫情後舞廳客人減少了約一半。知情人士也提到，舞小姐本來流動性就很大，許多人會轉到七賢路的大世界舞廳工作。

金芭黎大舞廳位置優越，鄰近新崛江商圈和三多商圈，土地面積達959坪且格局方正，位於南高雄蛋黃區，無論未來開發為商辦或住宅大樓都極具潛力。房屋市調協會榮譽理事長蘇永仁認為，這塊土地非常有發展潛力，尤其是鄰近捷運，估計商5土地每坪地價至少250萬元左右。他進一步解釋，若是舊透天建築可能會有釘子戶問題，但整塊購買則相對簡單。

金芭黎大舞廳，近千坪的土地，加上格局方正，位在南高雄蛋黃區，傳出出售消息，建商虎視眈眈（圖／TVBS）

專業人士分析，過去已有建商以單坪315萬元購入中央公園首排景觀地，而三多商圈則約每坪235萬元。以保守估計，金芭黎大舞廳的土地價值超過20億元，想要競爭這塊黃金地段的建商需要具備相當實力。

更多 TVBS 報導

獨／三芝毛胚別墅有「戰地風」 網售開價3.88億

反擊《經濟學人》點名「台灣病」 經長龔明鑫：我們是榜樣沒病

西門町人潮難引流！五大商圈尋求「點線面連結」 盼深度行銷創生機

基隆建案施工「掏空鄰房地基」 倉庫現20平方公尺巨洞家具全泡湯

