高雄地院傳職場霸凌！女法官移送職務法庭 民事判賠女書記官10萬元

記者王凱暄／綜合報導

高雄地院傳出女法官霸凌事件，1名陳姓女書記官控訴遭賴姓女法官長期言語刻薄，還常在小事上百般刁難，這名書記官在無法忍受下決定蒐證檢舉該法官，高雄地院在調查後，認定霸凌事件屬實，並將該法官移送職務法庭審理。此外，女書記官先前提起民事訴訟，法院審理認定霸凌情節難認輕微，日前判決女法官須賠償書記官10萬元。

高雄法院傳出法官霸凌事件，1名書記官控法官長期對她言語刻薄，還會常在小事上百般刁難，因此蒐證檢舉該法官。（圖／翻攝Google Maps）

據了解，2名女主角在法界表現都十分優異，但陳姓女書記官前年調來高雄地院後，疑似無法忍受女法官強勢作風，因瑣事對她疲勞轟炸，因此開始蒐證並向高雄地院舉報，高雄地院獲報後迅速成立調查小組調查，並發現該法官確實有不妥之處，認定霸凌成立，將法官移送職務法庭審理。

女書記官也以蒐證內容提出民、刑事訴訟。民事判決日前出爐，高雄簡易庭判決指出，根據調查報告等事證，認定職場霸凌行為屬實，兩造為職場上同事關係，卻以枝微末節之事為職場霸凌行為，「情節難認輕微」，考量雙方身分、地位、經濟能力和加害程度，判該名法官須賠償書記官10萬元。至於刑事誹謗告訴仍由檢方偵查中。

