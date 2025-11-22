高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？

高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩今天受訪時表示，看到李有財涉案，一些「偏綠」的媒體，竟然不斷誇大，說他曾是國民黨籍的，結果後來證明他現在是民進黨籍。而且他的茶行開幕時，有非常多的民進黨的市長的候選人，全部都跟他非常緊密的站在一起。

廣告 廣告

民進黨立委邱志偉曾出席垃圾山主謀李有財經營茶行的開幕活動。（取自賴苡任臉書）

柯志恩認為，若按照這個標準，她過去會勘美濃大峽谷時，跟某議員特助站在一起，就被說成是「自盜自演」，那李有財和這些民進黨政治人物站在一起，他們是不是也是「自盜自演」？所以標準要一致。

賴苡任指出，民進黨立委賴瑞隆曾出席李有財茶行的開幕活動。（取自賴苡任臉書）

柯志恩說，李有財是民進黨籍的里長，他所涉及的案件，應該由民進黨出面來澄清清楚。但無論如何，對於未來環境的保護，不分黨派大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的人，市府應該祭出最嚴重的裁罰，才能讓環境永續，保持乾淨美麗。

延伸閱讀

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕