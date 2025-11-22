高雄垃圾山主嫌同框綠民代！柯志恩猛酸：也是自盜自演？
高雄「月世界垃圾山」主謀、岡山區碧紅里長李有財和兒子李子森遭羈押禁見，外界質疑李有財與民進黨關係匪淺。國民黨立委柯志恩今天（22日）表示，美濃大峽谷案爆發時，她和市議員特助站在一起被說是「自盜自演」，李有財的茶行開幕時也有民進黨籍市長參選人出席，這是否也是「自盜自演」？
柯志恩今天受訪時表示，看到李有財涉案，一些「偏綠」的媒體，竟然不斷誇大，說他曾是國民黨籍的，結果後來證明他現在是民進黨籍。而且他的茶行開幕時，有非常多的民進黨的市長的候選人，全部都跟他非常緊密的站在一起。
柯志恩認為，若按照這個標準，她過去會勘美濃大峽谷時，跟某議員特助站在一起，就被說成是「自盜自演」，那李有財和這些民進黨政治人物站在一起，他們是不是也是「自盜自演」？所以標準要一致。
柯志恩說，李有財是民進黨籍的里長，他所涉及的案件，應該由民進黨出面來澄清清楚。但無論如何，對於未來環境的保護，不分黨派大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的人，市府應該祭出最嚴重的裁罰，才能讓環境永續，保持乾淨美麗。
延伸閱讀
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
其他人也在看
起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
高雄知名景點月世界淪為垃圾山，背後主謀當地里長李有財身分也被起底，開設的資源回收場在去年曾3個月內發生2次火警，還被環保局開罰14次累計罰款65.4萬元！李有財經營的茶行今年盛大開幕，各方人士都來剪綵人脈很廣，過去他曾違紀參選、被國民黨開除黨籍，又加入民進黨，最後以「無黨」身分當選里長。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳其邁遭指挺月世界涉案里長要提告！陳菁徽：有夠暖
[Newtalk新聞] 針對月世界垃圾山偷倒案件，國民黨立委陳菁徽指稱，高雄市長陳其邁力挺涉案的岡山區李姓里長，高市府將提告以守護清譽。對此，陳菁徽今（22）日直呼「有夠暖」，四年來放任文宣四處散佈使用，竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？她質疑，高雄市政府執迷不悟堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？ 陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。 陳菁徽表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字，「有夠暖」。她說，團隊發現李姓里長於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出數份文宣品，除了李有財本人之外，就是時任高雄市長陳其邁。陳市長面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。 陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李姓里長自行合成照片，並未經過陳其邁同意。既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢新頭殼 ・ 1 天前
拖逾一年半！花蓮馥邑京華危樓「終於要拆了」 縣府曝時間表
0403強震迄今已超過一年半，位在市區、緊鄰加油的「馥邑京華大樓」6棟建物，被判定震損危樓，不過卻遲遲未拆，縣議會正在進行定期大會，已有多位議員持續表達關切。縣府今天明確說，明年過完年後動工，拆除工程由中央負責，因拆除預計6個月，會產生噪音、環境與交通等問題，縣府近期將辦說明會，與居民溝通。中時新聞網 ・ 1 天前
對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」
高雄近日不斷爆出垃圾山相關爭議，引發外界關注。前國民黨立委陳學聖今（22）日指出，相較於高雄多年反覆出現的山坡地治理問題，桃園在張善政市長的治理下，在農業部最新公布的「坡地金育獎」裡，奪下包含直轄市第一名在內的4項大獎，兩相比較，形成鮮明對比。中天新聞網 ・ 22 小時前
「惡質抹黑零容忍」高市府怒斥不實指控 陳其邁正式提告維權
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對月世界垃圾山偷倒案件，立法委員陳菁徽發文指稱陳其邁市長力挺涉案的李姓男子。高市台灣好報 ・ 1 天前
垃圾山主謀與民進黨民代友好 柯志恩酸「自盜自演」？
高雄月世界垃圾山案主謀李有財的政治背景引發討論，據了解，民進黨多位民代與李交情深厚，甚至多次替他站台，有意角逐2026高雄市長的國民黨立委柯志恩質疑，當初美濃大峽谷案發生時，涉案的議員特助站在她旁邊，自己就被說成「自盜自演」，那現在李有財跟綠營民代站在一起，是否也是「自盜自演」？中時新聞網 ・ 22 小時前
里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑
高雄田寮知名景點「月世界」多處山坡地遭人傾倒數百噸垃圾，廢棄物深度達5層樓，橋檢持續追查終於揪出幕後黑手，竟是岡山區碧紅里里長李有財父子檔，目前二人已遭聲押。事後立委陳菁徽公布里長競選照，指稱市長陳其邁曾力挺李有財選議員，引發輿論譁然。高雄市府晚間發聲明駁斥，強調照片是李男自行合成，並未取得市長同意，反控陳菁徽惡意抹黑，將提告守護清譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠彰化對比民調獨漏他！卓伯源前副手不滿
[NOWnews今日新聞]下屆彰化縣長選舉綠營有4人表態，民進黨選對會與爭取提名人選取得共識，將於12月15日到18日其中一個晚上，進行市內電話民調，以綠藍PK對比方式進行，至於是國民黨立委謝衣鳯或工...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄「月世界」淪垃圾山 主嫌李有財遭民進黨開除黨籍
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導高雄市知名景點「月世界」近期遭非法傾倒數百噸垃圾，淪為垃圾山，警檢查出幕後主嫌就是岡山區碧紅里里長李有財父子。對此...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
陸IAEA狀告日本：製造儲存超需求鈽材料 必須嚴加管束
大陸常駐國際原子能總署代表大使李松21日對日本「無核三原則」和福島核污染水排海等問題闡述陸方立場。中天新聞網 ・ 15 小時前
24節氣小雪：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
節氣「小雪」是哪一天？小雪落在每年國曆的11月21或22日或23日，2025年的小雪則是11月22日星期六，此時太陽在黃道上運行至240度。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，也是冬天的第二個節氣。節氣運動 ・ 1 年前
現身荷蘭國際刑事法庭！沈伯洋喊話「讓各界知道台灣處境」：與所有民主同盟站一起...范雲指「國際仍有正義」：站在正義方持續努力！
沈伯洋表示，他會努力拓展外交，「讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾」！放言 Fount Media ・ 22 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 22 小時前
綠：李有財疑涉高市廢棄物傾倒案 將依規開除黨籍
（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨今天表示，高雄岡山區碧紅里里長李有財疑涉高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證，將依規定予以最嚴厲的開除黨籍處分，也請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。中央社 ・ 18 小時前
新北市長民調蘇、李、黃互比支持度僅16.1% 黃國昌：虛心接受作為參考
2026年九合一大選，其中新市長選舉備受關注，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。昨一份新北市長民調公布，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。若以李、蘇、黃互比，黃國昌支持度也僅16.1%。對此，黃國昌表示虛心地接受作為參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊走地方藍綠! 李有財成垃圾山主嫌 藍委扯陳其邁力挺
南部中心／綜合報導涉嫌主導傾倒廢棄物的這名李有財里長，過去曾經用國民黨的身分當選過里長，也曾經爭取民進黨的高雄市議員提名失利，國民黨立委就拿出昔日的爭取提名的文宣，指稱陳其邁力挺環境殺手，這也讓陳其邁不忍了，不但連夜喊提告，更痛批這是惡意的政治操作。民視 ・ 17 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 21 小時前
0403紅單戶花蓮馥邑京華大樓 農曆年後拆除 (圖)
花蓮市馥邑京華社區在0403強震後嚴重受損，專家鑑定後建議6棟大樓全拆，拆除工程由中央負責，花蓮縣府負責鄰損住戶進行臨時安置、交通管制規劃等，預計12月開說明會，農曆春節後開工，工期暫估6個月。中央社 ・ 22 小時前
曬牽手照露餡！ 人妻出軌辯僅交往1個多月 法官不信判賠50萬
女子小涵（化名）與男子阿南（化名）原本各有家庭，且都生育小孩，但2人在電子廠工作期間，關係從同事變成男女朋友甚至發生肉體交流，後來雙雙被各自配偶發現離婚，阿南還簽署協議書賠償小涵前夫100萬。阿南前妻今年與阿南離婚後，近期向小涵依侵害配偶權求償，法官審理後，一審判決小涵須賠償阿南前妻50萬。自由時報 ・ 22 小時前
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計EBC東森新聞 ・ 22 小時前