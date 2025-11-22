高雄垃圾山主謀是他！藍委酸綠「暖圾集團」：還要演戲多久？

遭立委陳菁徽指控「力挺」李有財，陳其邁放話要提告。（圖／柯宗緯攝）

高雄月世界被非法丟棄廢棄物成「垃圾山」，檢方查出幕後主嫌竟是岡山區碧紅里4連霸里長李有財，以及他的兒子李子森。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」李有財，並貼出2人合照，不過高市府澄清照片是李男自行合成上網散布，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，引發一陣熱議。

民進黨高雄市黨部昨（21）晚緊急發表聲明，提到李有財涉案內容已嚴重違反民進黨紀律與價值，因此市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

廣告 廣告

陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指他力挺傾倒垃圾的環保殺手的惡劣言論，已嚴重損害名譽，將依法提告以守護清譽。

對此，國民黨立委王鴻薇隨即在臉書發文開酸，指民進黨淪「暖圾集團」，「還要演戲多久？」其他網友也紛紛回應，「推翻民進黨執政」、「不演？！就不像這個黨」、「好好的家園一定要垃圾亂倒嗎！守規矩很難嗎！」、「民進黨就演到2028全體下台吧」。

另外，臉書粉專「政客爽」今天深夜也發文提到，陳其邁嗆要提告國民黨立委陳菁徽，因為李有財合成與陳其邁的宣傳照，但他不解為何不是針對李姓主嫌，反而是提告找出這張照片的人？而且李有財該張合成照放在自己私人臉書整整4年，甚至設成封面照片。

據悉，檢方認定，李有財父子、蘇姓員工及施姓司機頭4人涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，犯罪情節重大，向法院聲押禁見，法院昨晚召開羈押庭定收押禁見；其餘涉案清運業者則以60至100萬元不等交保，司機各以20萬元交保，後續將持續追查金流及其他可能涉案者。

【看原文連結】