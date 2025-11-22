高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆

高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？

楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？（圖取自楊智伃臉書）

楊智伃今天（22日）在臉書發文表示，更離譜的是，這條垃圾鏈背後，竟牽出高雄市長陳其邁、綠委賴瑞隆、許智傑等民進黨重量級人物的支持紀錄。不管是嫌犯公司自製文宣上，有著陳其邁合影，或是賴瑞隆曾出席圓鑫茶行（涉嫌調度垃圾的指揮中心）開幕、還送賀詞。甚至許智傑的活動場合也曾見到李有財站台。

圖取自風向123事臉書粉專。

楊智伃進一步指出，但最幽默的，還是民進黨高雄市黨部的聲明，幫大家翻譯白話文：「他以前是國民黨的啦！被國民黨開除了後才加入我們，現在我們要再把他開除！」喔？原來是這樣嗎？所以民進黨是收了國民黨不要的垃圾，然後讓李有財在高雄亂丟垃圾？還發公告告訴大家這件事情？楊智伃狠酸「呵呵，對於垃圾回收這件事，民進黨真是幽默」！

高雄燕巢、田寮區3處山坡地爆發台南垃圾惡意棄置，檢方查出李有財及他兒子李子森為背後主使者，藉由傾倒垃圾非法牟利，遭聲請羈押禁見；民進黨高雄市黨部昨天（21日）深夜也隨即在臉書粉專發出聲明表示，基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

