高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？
楊智伃今天（22日）在臉書發文表示，更離譜的是，這條垃圾鏈背後，竟牽出高雄市長陳其邁、綠委賴瑞隆、許智傑等民進黨重量級人物的支持紀錄。不管是嫌犯公司自製文宣上，有著陳其邁合影，或是賴瑞隆曾出席圓鑫茶行（涉嫌調度垃圾的指揮中心）開幕、還送賀詞。甚至許智傑的活動場合也曾見到李有財站台。
楊智伃進一步指出，但最幽默的，還是民進黨高雄市黨部的聲明，幫大家翻譯白話文：「他以前是國民黨的啦！被國民黨開除了後才加入我們，現在我們要再把他開除！」喔？原來是這樣嗎？所以民進黨是收了國民黨不要的垃圾，然後讓李有財在高雄亂丟垃圾？還發公告告訴大家這件事情？楊智伃狠酸「呵呵，對於垃圾回收這件事，民進黨真是幽默」！
高雄燕巢、田寮區3處山坡地爆發台南垃圾惡意棄置，檢方查出李有財及他兒子李子森為背後主使者，藉由傾倒垃圾非法牟利，遭聲請羈押禁見；民進黨高雄市黨部昨天（21日）深夜也隨即在臉書粉專發出聲明表示，基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
延伸閱讀
影/2026被扣紅帽？藍白不合？陳鳳馨：韓國瑜戰法、聯合政府可解
日本北海道56起「熊撞車」紀錄破新高 鐵道員工備噴霧自保
恢復「公投綁大選」三讀通過！中選會：審慎研議選務規劃
其他人也在看
快訊／4連霸里長父子搞出「月世界垃圾山」李有財甩鍋兒不成…遭收押
高雄田寮知名景點「月世界」傾倒數百噸廢棄物，引發各界關注；檢警昨天（21日）傳喚、拘提多人，還抖出幕後主嫌為4連霸的里長李有財，及他53歲的兒子李子森；檢方複訊後，向法院聲押父子檔及蘇姓、施姓被告獲准。此案引發社會譁然，據悉，偵訊時，李有財否認涉案，還辯稱是兒子所為，但說詞未獲採信，一併收押。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。中天新聞網 ・ 5 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 7 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁今日也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。中天新聞網 ・ 6 小時前
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？太報 ・ 16 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
張善政最強對手出現了？他爆：這人恐參選
[NOWnews今日新聞]桃園市長張善政明年挑戰連任，明年的對手尚未確定，目前傳出民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉都有意爭取參選。媒體人吳子嘉21日爆料，傳出桃園市前市長鄭文燦向黨政高層表達參選...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
30歲男熟睡中遭扔進垃圾車「活活壓死」 淒厲叫聲嚇醒熟睡鄰居
又是一起遊民悲歌。一名30歲遊民因為天氣寒冷，跑進大型垃圾箱取暖順便休息，未料垃圾車卻在他熟睡途中收走垃圾箱，導致男子還沒來得及反應，就慘遭垃圾車的壓縮機活活輾死，男子死前的驚叫聲過於淒厲，附近熟睡中的鄰居全被嚇醒。中時新聞網 ・ 16 小時前
中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
[Newtalk新聞] 日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥於 22 日在社群平台（X）提出警告，表示若日本因首相高市早苗的強硬發言而與中國爆發衝突，日本將在戰爭與經貿兩方面陷入危機。他強調，一旦停止貿易往來，日本將面臨嚴重麻煩，而若真的開戰，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論，對此，池田清彥公開表態，直指若日本與中國關係持續惡化，不但貿易將面臨中斷風險，甚至可能因衝突升級而造成無法承擔的後果。他在社群平台 X 上強調，停止與中國的貿易，日本「將面臨相當大的麻煩」，而一旦爆發戰爭，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片） 池田表示，日本當前的問題在於如何避免這兩種災難同時發生，他指出，中國與日本若撕破臉「沒有任何好處」，因此唯一解法，就是放下高姿態與意氣之爭，以堅韌與持續性的談判方式來維持局勢穩定，他強調這並非退讓，而是一種能確保國家利益的必要策略。 事實上，池田在 16 日便對高市早苗的發言提出質疑，他批評高市以強硬表態博取網路右翼掌聲，沉迷於短暫快感新頭殼 ・ 5 小時前
陳菁徽稱挺李有財？陳其邁宣布提告 綠高雄黨部：開除黨籍
即時中心／顏一軒報導高雄市月世界風景區附近山坡地被不肖業者傾倒數十噸垃圾，高市府限期內將垃圾全數清除，並將本案移送橋頭地方檢察署偵辦。不過，國民黨不分區立委陳菁徽發文指控，高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，還貼出據稱為兩人的合照。對此，高市府今（21）日晚間表示，該相片是2021年李男於網路取得後擅自合成，未經陳其邁本人同意，而陳市長與李有財亦無往來，高市府除嚴厲譴責，亦將依法提告。民視 ・ 6 小時前
獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光
高雄市著名觀光地景「月世界」遭濫倒百公噸垃圾案，檢警逮獲幕後主嫌岡山區4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等共9人；李男父子...聯合新聞網 ・ 4 小時前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 7 小時前
日熊入侵果園 狂吃5000顆蘋果 2噸訂單成泡影
日熊入侵果園 狂吃5000顆蘋果 2噸訂單成泡影EBC東森新聞 ・ 2 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 2 小時前
示警「張善政不一定會贏」！吳子嘉爆綠營大咖黑馬親征：政壇的震撼彈
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰。吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知鄭文燦已私下會面民進黨......風傳媒 ・ 6 小時前
韓國新亭洞連續殺人案確定兇手 10年前已死亡
（中央社首爾21日綜合外電報導）曾被翻拍成韓劇的韓國懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年後，警方今天宣布終於透過DNA確認兇手為大樓管理員A某，他曾因另一起強姦案件入獄，並已於2015年死亡。中央社 ・ 1 天前
陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑
高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。中天新聞網 ・ 17 小時前