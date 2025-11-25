高雄垃圾山再+1 旗山國產署土地遭棄置廢棄物 環保局急清理追兇

高雄再爆非法棄置！繼美濃大峽谷案、月世界遭台南垃圾偷倒成山後，旗山花旗山莊周邊又被民眾踢爆遭傾倒疑似事業與建築廢棄物。高市府環保局提供



高雄垃圾山再+1！繼美濃大峽谷案、月世界遭台南垃圾偷倒成山後，有民眾踢爆旗山花旗山莊周邊遭傾倒疑似事業與建築廢棄物；民眾指稱，同一地號多處堆滿拆除物，甚至有人將整修廢料直接丟在國產署土地上，多次反映仍未改善。高市府環保局今（11/25）表示，已前往查處並清除現場廢棄物，並調閱監視器追查行為人，將依法開罰並移送法辦。

美濃大峽谷案燒出環境污染與水保問題，引發外界關注，高雄接連爆發違法傾倒事件，讓第一線清潔人員疲於奔命，豈料繼美濃大峽谷案、月世界遭台南垃圾偷倒成山後，旗山花旗山莊周邊又被民眾踢爆遭傾倒疑似事業與建築廢棄物。

對此，高市府環保局表示，未接獲相關檢舉，但接獲反映後立刻前往查處，確認花旗段218地號（地主為國產署）遭棄置垃圾包與混凝土塊等廢棄物，並於今日下午迅速清理完畢、完成環境復原。

環保局強調，將調閱周邊監視器追查行為人，並依《廢棄物清理法》第36條裁處6000至300萬元罰鍰，另移送法辦並向行為人求償清除費用，並已要求國產署強化巡查棄置熱點，善盡土地管理責任。

