高雄垃圾山又+1！燕巢麒麟山驚現「滿坑滿谷」恐怖景象

高雄近日不斷爆出垃圾山爭議，國民黨高雄市黨部副主委、議員參選人黃韻涵今天表示，燕巢金山里又見垃圾山，「這不是第一次，也絕對不是唯一的一次，被拍到的只有一堆，沒被看見的又有多少？」

燕巢金山里出現大量垃圾。（圖／黃韻涵提供）

「太扯了！又來了！」黃韻涵在臉書上發文表示，燕巢金山里又見垃圾山，我們不該再習慣醜陋。她指出，燕巢區金山里，就在麒麟山景觀園區附近，一個應該是看風景、散步的地方，今天卻再次出現垃圾山，這不是第一次，也絕對不是唯一的一次，被拍到的只有一堆，沒被看見的又有多少？

高雄又出現垃圾山。（圖／黃韻涵提供）

黃韻涵說，環境不會自己變壞，是因為有人選擇亂倒、也因為制度長期沒有盯緊。我們會監督市府，一定要讓亂倒垃圾的人繩之以法，不能再讓破窗效應一再發生，不能再讓好山好水，被這種行為糟蹋，燕巢值得更乾淨的景色，也值得更有力量的管理，這件事不該再被視為「小事」，「看見問題，是改善的開始！」

高雄又出現垃圾山。（圖／黃韻涵提供）

對此，高雄市環保局回應，已派出人車清除垃圾。同時，針對現場棄置的垃圾，倘查獲行為人，將依法裁處6000元至300萬元罰鍰，並移送法辦，後續也會依廢棄物清理法相關程序向行為人、地主求償相關清除費用。

