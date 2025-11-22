高雄垃圾山延燒！陳其邁喊告陳菁徽翻車 本尊秒殺：有夠暖
藍委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出監督意見，提醒高雄市政府應正視環境問題，而非只營造「市長震怒」的表面印象。不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，對此，陳菁徽今（22日)也特地回應，開酸「一早看到高雄市府說要告我，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖」。
陳菁徽今天首先表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字：有夠暖。同時也得跟所有高雄市府的公務員說聲辛苦了，週五晚上還要為了暖男市長跟倒垃圾嫌疑犯的不明關係大加班。陳菁徽指出，這半年以來，高雄接二連三出現環境被嚴重破壞的案例，從美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、柏油山，再到月世界垃圾山。這些畫面，傷透高雄人的心，也讓高雄市民強烈質疑，為什麼自己的家園會不斷的受到破壞，合理懷疑高雄市政府是否沒有積極作為。
陳菁徽進一步指出，月世界垃圾山事件經檢調調查，確認首謀為里長李有財後，團隊進而發現李有財於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出爭取電話民調支持的數份文宣品。在該系列的文宣品上，除了李有財本人之外，還有陳其邁。只見陳其邁面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。
陳菁徽直言，高雄市政府試圖解釋，此為李有財自行合成照片，並未經過陳其邁同意，次元切割陳其邁與李有財的關係。既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？陳菁徽再補充，從一般的選舉經驗下，看到參選人公布與其他政治人物的文宣時，都會自然理解為支持背書的關係，而非解讀成參選人是惡意、未經同意盜用照片合成。
陳菁徽強調，相關的文宣證據都公開存在於社群平台上，團隊也都有截圖留檔，因此對於高雄市政府與陳其邁的評論並非惡意捏造，而是本於民意代表監督政府，為民發聲之職權，針對公開資訊進行合理的監督評論。
陳菁徽也說，除了陳其邁之外，民進黨多位政治人物也與李有財交往甚深，包含賴瑞隆、邱志偉，還有許智傑，不論是共同參加活動，同台宣講，又或者設立聯合服務處，都再再凸顯李有財與民進黨的密切關聯。也因此民進黨高雄市黨部於昨天晚間緊急發出聲明，將處以開除黨籍之處分，也代表民進黨對於同黨同志做出如此破壞環境之事，深感羞愧，無地自容，必須開除黨籍止血。
陳菁徽質疑，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？如果是陳其邁堅持要告，是不是要自掏訴訟費用？陳菁徽最後呼籲，高雄市政府應專注處理垃圾濫倒問題與後續公務責任，而非解決提出質疑與問題的人，無端浪費司法資源，製造寒蟬效應，這才符合市民的期待。
