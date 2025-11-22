高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」

高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。

高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。（圖/資料照）

粉專「風向123」21日在臉書發文表示，日前高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒，淪為垃圾山，據媒體報導，橋頭地檢署發動搜索，竟爆出全案均由李有財父子幕後操控。而驚人的是，這背後竟扯出現任「暖圾系」陳其邁、賴瑞隆、許智傑，竟都與李有財有過互相站台支持的關係！

圖取自「風向123」臉書粉專。

「風向123」並踢爆李有財父子的垃圾產業鏈，指出李有財父子在高雄岡山共同經營侑鴻公司，並租用高雄燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物的場地。再由合作清運車司機，利用貿毅環保公司業者黃男提供的環保車，「合法」清運家戶垃圾運至鐵皮屋洗產地。洗完產地後，再由岡山圓鑫茶行作為指揮中心調度，並由李有財兒子李子森指示，請蘇邦誠、施山正等人將廢棄物棄置於高雄市燕巢區、田寮區的山坡土地。

「風向123」更指出，令人驚訝的是，文宣流出，驚見如此膽大妄為的嫌犯竟有陳其邁在旁掛保證、刊登支持文宣，許智傑的場子上也曾出現李有財站台的身影。還不只如此，賴瑞隆更是曾經出席作為指揮中心的圓鑫茶行開幕典禮，還送上署名祝福生意興隆，請問賴瑞隆是祝福高雄垃圾山越來越多嗎？粉專「風向123」狠酸「哇，最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。

不過，針對李有財與陳其邁的合影文宣，高市府則表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片為2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意。陳其邁也強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

民進黨高雄市黨部昨日深夜也隨即在臉書粉專發出聲明表示，基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

