高雄垃圾山掀議場激辯...淪垃圾倉庫 被酸沒震怒？陳其邁陳美雅互槓
高市議會今（11/24）日火藥味濃。市議員陳美雅就月世界垃圾山與廢棄物案痛批市府放任不肖業者把高雄當「垃圾倉庫」，並提及立委陳菁徽指控市長陳其邁「力挺」業者的合照，市府反控為盜用照片、遭惡質抹黑。陳其邁強調已提告，質詢應就事論事；陳美雅則質疑市府以「詐騙」議題規避嚴查環保問題，雙方在議場激辯。
陳美雅質詢時播放3段影片，藉AI深偽詐騙議題關切垃圾山爭議，她提到竟有恣意妄為的不肖業者把高雄當成垃圾倉庫，傾倒大量廢物物在美麗的山坡地，宛如垃圾犯罪一條龍，外界都在關注市府能否徹查重大廢棄物案件？不放水、嚴查嚴辦？並質疑到底高雄出現什麼問題？市府用照片被盜用來迴避環保議題，狠酸陳其邁照片遭盜沒有震怒？
陳其邁則表示，質詢應就事論事，並強調「我一向很敬重陳美雅議員」，他指出，妳也使用合成影音作為質詢例子，質疑「我問妳要不要提告，妳也沒提告啊！」；他強調自己的照片過去也常遭網友合成，若涉及重大違法情事，市府一定會主動移送。
陳美雅回應「市長的說法恐影射市府團隊」，並要求陳其邁針對問題回答，兩人一陣唇槍舌戰，陳其邁則強調，他從未惡意連結陳美雅與詐騙集團，並要求她就事論事，雙方持續激辯，互不相讓。
陳其邁指出，針對爭議合成照會提告，還提醒陳美雅「妳不用緊張、不開心」，陳美雅則呼籲捍衛高雄自然環境的重要性。
陳其邁重申，市府在本案中48小時內即逮捕嫌犯並收押禁見，強調市府對環保犯罪採「最嚴格標準、該罰就罰」，呼籲不要打擊第一線執法人員士氣。
雙方多次互槓，氣氛一度升溫，陳美雅見陳其邁越說越激動，提醒他「市長冷靜、冷靜，你喝口水」，並表示自己的究責對象是市長與環保局，希望市府正面回應問題。
